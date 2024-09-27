27 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Müge Anlı'daki tarhana çorbası cinayetinde flaş gelişme! Sapık üfürükçü arşiv yapmış! Mezarları açılacak...

Müge Anlı'daki tarhana çorbası cinayetinde flaş gelişme! Sapık üfürükçü arşiv yapmış! Mezarları açılacak...

Müge Anlı'nın programında aydınlatılan üfürükçü Mustafa cinayetinde 2 kişi tutuklanmıştı. Mehmet Yörük'ün eşi Sebile canlı yayında cinayeti itiraf etmişti. Sebile'nin üfürükçü sevgilisi Mustafa Samagan'ın Yörük'ü tarım ilacıyla öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Tüm bunların ardından Müge Anlı bugünkü yayınında cinayete kurban giden Mehmet Yörük için fethi kabir işlemi yapılacağını söyledi. Öte yandan sapık üfürükçünün evinde sakladığı flaş bellekten uygunsuz görüntüler çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.09.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:44
Müge Anlı’da açığa çıkan üfürükçü cinayetinde flaş gelişme! Mezarı açılacak...

Müge Anlı'da günlerce konuşulan üfürükçü Mustafa cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı.

Müge Anlı’da açığa çıkan üfürükçü cinayetinde flaş gelişme! Mezarı açılacak...

CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ!

Cinayete kurban giden Mehmet Yörük'ün eşi Sebile Yörük, canlı yayında itirafta bulunmuştu. Müge Anlı'nın ısrarlı soruları karşısında Sebile, üfürükçü sevgilisi Mustafa Samagan'ın uygunsuz fotoğraflarını çekerek kendisini tehdit ettiğini, Mustafa ile dini nikahı kıydıklarını ve eşinin zehirlenerek öldüğünü canlı yayında itiraf etti.

Müge Anlı’da açığa çıkan üfürükçü cinayetinde flaş gelişme! Mezarı açılacak...

Mehmet Yörük'ten 4 ay kadar önce Mustafa Samagan'ın eşinin de ani ölümü yeni bir şüpheye neden oldu. Sebile Yörük'ün "Mustafa, getirdiği suyu Mehmet'e içirmemi istedi, çocuklara o suyu içirmememi tembihledi. Mustafa'nın getirdiği suyu yaptığım tarhana çorbasına katıp Mehmet'e içirdim. Mustafa benimle evlenebilmek için kocamı öldürdü. Utandığım için sakladım" şeklinde bir itirafta bulundu.

Müge Anlı’da açığa çıkan üfürükçü cinayetinde flaş gelişme! Mezarı açılacak...

Sebile Yörük'ün cinayet itirafı karşısında sessizliğiyle dikkat çeken Mustafa Samagan ise suçlamaları reddetti. Yayını ihbar kabul eden polis ekipleri yayına gelerek Mustafa ve Sebile Yörük'ü gözaltına almıştı.

Müge Anlı’da açığa çıkan üfürükçü cinayetinde flaş gelişme! Mezarı açılacak...

TUTUKLANDILAR!

Tüm bunların ardından Sebile Yörük ve üfürükçü Mustafa Samagan tutuklanmıştı.