Müge Anlı'daki tarhana çorbası cinayetinde flaş gelişme! Sapık üfürükçü arşiv yapmış! Mezarları açılacak...

Mehmet Yörük'ten 4 ay kadar önce Mustafa Samagan'ın eşinin de ani ölümü yeni bir şüpheye neden oldu. Sebile Yörük'ün "Mustafa, getirdiği suyu Mehmet'e içirmemi istedi, çocuklara o suyu içirmememi tembihledi. Mustafa'nın getirdiği suyu yaptığım tarhana çorbasına katıp Mehmet'e içirdim. Mustafa benimle evlenebilmek için kocamı öldürdü. Utandığım için sakladım" şeklinde bir itirafta bulundu.