27 Eylül 2024, Cuma
Müge Anlı'daki tarhana çorbası cinayetinde flaş gelişme! Sapık üfürükçü arşiv yapmış! Mezarları açılacak...
Müge Anlı'nın programında aydınlatılan üfürükçü Mustafa cinayetinde 2 kişi tutuklanmıştı. Mehmet Yörük'ün eşi Sebile canlı yayında cinayeti itiraf etmişti. Sebile'nin üfürükçü sevgilisi Mustafa Samagan'ın Yörük'ü tarım ilacıyla öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Tüm bunların ardından Müge Anlı bugünkü yayınında cinayete kurban giden Mehmet Yörük için fethi kabir işlemi yapılacağını söyledi. Öte yandan sapık üfürükçünün evinde sakladığı flaş bellekten uygunsuz görüntüler çıktı.
Giriş Tarihi: 27.09.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:44