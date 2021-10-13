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Müge Anlı'da şaşırtan olay! Önce suratına tükürdü sonra şiir okudu! “Dönmezsen o evi yakarım”

Emekli polis memuru Mehmet Mutlu, günlerdir haber alamadığı eşi Necla Mutlu'yu bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Torunlarına bakmasına kızıp suratına tükürdüğü için tartıştığı 41 yıllık eşine geri dönmesi için yalvaran Mutlu, stüdyoda şiir okudu. Geri dönme çağrısına beklediği karşılığı alamayan Mutlu, bu kez "Sen dönmezsen o evi yakarım" dedi.

Giriş Tarihi: 13.10.2021 16:11
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Müge Anlı’da şaşırtan olay! Önce suratına tükürdü sonra şiir okudu! “Dönmezsen o evi yakarım”

Osmaniye'de yaşayan evli ve iki çocuk annesi Necla Mutlu, 30 Eylül'de 27 bin lira para ile 10 bin lira değerindeki altınları alarak ortadan kayboldu.

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Müge Anlı’da şaşırtan olay! Önce suratına tükürdü sonra şiir okudu! “Dönmezsen o evi yakarım”

Günlerdir haber alamadığı 41 yıllık eşini bulmak için Müge Anlı'ya başvuran emekli polis memuru Mehmet Mutlu, eşine geri dönmesi için çağrıda bulunmuştu.

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Müge Anlı’da şaşırtan olay! Önce suratına tükürdü sonra şiir okudu! “Dönmezsen o evi yakarım”

Çağrısı karşılıksız kalmayan Mehmet Mutlu'ya güzel haberi Müge Anlı, dakikalar içerisinde vermiş; torunlarına baktığı için kızıp yüzüne tükürdüğü karısının sığınma evinde olduğunu söylemişti.

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Müge Anlı’da şaşırtan olay! Önce suratına tükürdü sonra şiir okudu! “Dönmezsen o evi yakarım”

"BENZİNİ BİTEN ARABA GİBİYİM"

Anlı, dakikalar içerisinde bulduğu Necla Mutlu'yu bugünkü programında canlı yayına telefonla konuk etti.

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Müge Anlı’da şaşırtan olay! Önce suratına tükürdü sonra şiir okudu! “Dönmezsen o evi yakarım”

Normalde yufka yürekli biri olduğunu söylediği eşinin kendisini iki kez aldattığını, öfke kontrolünün olmadığını belirten Necla Mutlu, "Bu kaçıncı özrün? Sen 41 yıldır aynısın. Benzini biten araba gibiyim. Arabanın benzini bitti; ben de bittim. Öfkene hakim olamıyorsun. Kim ne yapsa beni suçluyorsun. Dönmeyeceğim" dedi.