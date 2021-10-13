Müge Anlı’da şaşırtan olay! Önce suratına tükürdü sonra şiir okudu! “Dönmezsen o evi yakarım”

Normalde yufka yürekli biri olduğunu söylediği eşinin kendisini iki kez aldattığını, öfke kontrolünün olmadığını belirten Necla Mutlu, "Bu kaçıncı özrün? Sen 41 yıldır aynısın. Benzini biten araba gibiyim. Arabanın benzini bitti; ben de bittim. Öfkene hakim olamıyorsun. Kim ne yapsa beni suçluyorsun. Dönmeyeceğim" dedi.

