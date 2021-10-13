13 Ekim 2021, Çarşamba
Müge Anlı'da şaşırtan olay! Önce suratına tükürdü sonra şiir okudu! “Dönmezsen o evi yakarım”
Emekli polis memuru Mehmet Mutlu, günlerdir haber alamadığı eşi Necla Mutlu'yu bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Torunlarına bakmasına kızıp suratına tükürdüğü için tartıştığı 41 yıllık eşine geri dönmesi için yalvaran Mutlu, stüdyoda şiir okudu. Geri dönme çağrısına beklediği karşılığı alamayan Mutlu, bu kez "Sen dönmezsen o evi yakarım" dedi.
Giriş Tarihi: 13.10.2021 16:11
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