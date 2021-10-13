13 Ekim 2021, Çarşamba
Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e yanıt geldi: “Koltuğum ona battı”
Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' programı kısa sürede yayından kaldırılmış, Keser'den zehir zemberek açıklamalar gelmişti. Instagram'dan video yayınlayan Keser, partnerine "yersiz kapris" suçlamasında bulunmuştu. "Seni Diva değil 'Divan' yaparlar" sözlerine Bülent Ersoy'dan yanıt geldi.
Giriş Tarihi: 13.10.2021 13:55 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 13:55
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