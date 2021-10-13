13 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e yanıt geldi: “Koltuğum ona battı”

Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e yanıt geldi: “Koltuğum ona battı”

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' programı kısa sürede yayından kaldırılmış, Keser'den zehir zemberek açıklamalar gelmişti. Instagram'dan video yayınlayan Keser, partnerine "yersiz kapris" suçlamasında bulunmuştu. "Seni Diva değil 'Divan' yaparlar" sözlerine Bülent Ersoy'dan yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 13.10.2021 13:55 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 13:55
  • 1
  • 13
Bülent Ersoy’dan Mustafa Keser’e yanıt geldi: “Koltuğum ona battı”

Usta sanatçılar Bülent Ersoy ile Mustafa Keser 'Benzemez Kimse Bize' isimli programla sevenlerinin karşısına çıkmış, fakat program sadece iki bölüm devam edebilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Bülent Ersoy’dan Mustafa Keser’e yanıt geldi: “Koltuğum ona battı”

ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMALAR

Sonrasında zehir zemberek açıklamalar yapan ve Diva'nın yerli yersiz birçok kapris yaptığını anlatan Keser, "Her şeyi açıklayacağım" diyerek kamera karşısına geçmişti.

  • 3
  • 13
Bülent Ersoy’dan Mustafa Keser’e yanıt geldi: “Koltuğum ona battı”

"BU NEDİR? SAYGI YOK"

Kendi YouTube hesabından paylaşım yapan Mustafa Keser, Ersoy hakkında "Ben 56 yıllık sanat hayatımda işime 56 saniye geç kalmadım. 14.00'te yapılacak çekim için 13.30'da oradaydım. Bekle ki zat-ı muhterem gelecek! Saat 16.00'da çıktı geldi. Bu nedir? Saygı yok. Bir makyaja girdi, 4 saat. Akşam 20.00'de çıktı" dedi.

  • 4
  • 13
Bülent Ersoy’dan Mustafa Keser’e yanıt geldi: “Koltuğum ona battı”

"İŞİMİZİ YAPIP GİDELİM"

Keser, sözlerine; "Yapımcı programı benim yönetmemi istedi. Zat-ı muhterem zannetti ki, ondan rol çalıyorum. Benim rol çalmaya ihtiyacım yok. Kuliste çektim kenara bunu ona da söyledim. 'Bizimle 100 kişi çalışıyor, 4'le çarpsan 400 kişinin ekmek yemesine vesile olmuşuz. Yerli yersiz kaprisler yapma' dedim. 'Sen de şarkı söyle adam gibi işimizi yapıp gidelim' dedim" diye devam etti.

  • 5
  • 13
Bülent Ersoy’dan Mustafa Keser’e yanıt geldi: “Koltuğum ona battı”

"KESER BABANIN UŞAĞI MI?"

"İlk programda o kadar toz kalkmadı ama ikinci programda karşısında sanki hizmetçisi var, marabası var gibi muamele etti bana. Bana oradan 'Keser' diye bağırıyor. Kimsin sen? Ben bu üsluptan rahatsız olduğum için bakmadım. Bir de 'Keser'i çağırdım bakmadı' diyor. Keser senin babanı uşağı mı?"