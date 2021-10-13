Bülent Ersoy’dan Mustafa Keser’e yanıt geldi: “Koltuğum ona battı”

"KESER BABANIN UŞAĞI MI?"

"İlk programda o kadar toz kalkmadı ama ikinci programda karşısında sanki hizmetçisi var, marabası var gibi muamele etti bana. Bana oradan 'Keser' diye bağırıyor. Kimsin sen? Ben bu üsluptan rahatsız olduğum için bakmadım. Bir de 'Keser'i çağırdım bakmadı' diyor. Keser senin babanı uşağı mı?"

