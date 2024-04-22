22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 80'li yılların unutulmaz filmi 'Şendul Şaban'daki küçük kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal’a benzetilmişti...

80'li yılların unutulmaz filmi 'Şendul Şaban'daki küçük kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal’a benzetilmişti...

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Şendul Şaban ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. 1985 yapımı olan Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı. Filmde gösterdiği başarılı performansla hafızalara kazınan küçük kızın aslında kim olduğu merak ediliyordu. Kemal Sunal'ın kızı Melek'i canlandıran çocuk oyuncu bakın kim çıktı!

Giriş Tarihi: 22.04.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 15:05
  • 1
  • 108
80’li yılların unutulmaz filmi ’Şendul Şaban’daki küçük kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal’a benzetilmişti...

1985 yapımı olan "Şendul Şaban", Türk sinemasının unutulmaz komedi filmlerinden biridir. Başrollerinde usta oyuncu Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer almaktadır. Film, Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Kartal Tibet'in yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu yazdığı bir yapımdır.

  • 2
  • 108
80’li yılların unutulmaz filmi ’Şendul Şaban’daki küçük kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal’a benzetilmişti...

ŞENDUL ŞABAN KONUSU NEDİR?

Şaban Ali ile birlikte bir fabrikada işçi olarak çalışmaktadır. Bir gün patronlarından zam istedikleri için işten atılırlar. Uzun zaman iş ararlar fakat bulamazlar. Necla ise Şaban'a kadınların daha kolay iş bulabileceğini söyler ve karı koca iddiaya girerler. Necla ertesi gün sekreter olarak işe başlar. Evdeki roller değişir. Necla evin erkeği, Şaban ise evin hanımı olmuştur. Fakat ikili Necla'nın yoğun çalışma saatlerinden dolayı mutsuzdurlar.

  • 3
  • 108
80’li yılların unutulmaz filmi ’Şendul Şaban’daki küçük kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal’a benzetilmişti...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden birisi olan Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri de Şendul Şaban'dı.

  • 4
  • 108
80’li yılların unutulmaz filmi ’Şendul Şaban’daki küçük kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal’a benzetilmişti...

Filmin yönetmenliği ve senaryosunun Kartal Tibet'e ait olduğu, 1985 yapımı Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı.

  • 5
  • 108
80’li yılların unutulmaz filmi ’Şendul Şaban’daki küçük kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal’a benzetilmişti...

Şendul Şaban filminde kızı Melek rolünde oynayan ufaklığın gerçek kimliği şaşırttı.