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80'li yılların unutulmaz filmi 'Şendul Şaban'daki küçük kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal’a benzetilmişti...
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Şendul Şaban ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. 1985 yapımı olan Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı. Filmde gösterdiği başarılı performansla hafızalara kazınan küçük kızın aslında kim olduğu merak ediliyordu. Kemal Sunal'ın kızı Melek'i canlandıran çocuk oyuncu bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 15:01Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 15:05