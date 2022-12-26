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Müge Anlı'da ortalığı karıştıran telefon: Güzel bir bayan var elimde! Yağmur sinir krizi geçirdi Hüda gülümsedi

Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Hüda, Ferdi ve Yağmur konusunun işlendiği Müge Anlı canlı yayınında herkesi şoke eden itiraflar peş peşe geldi. Müge Anlı'da bugün isimsiz gelen bir telefonda 'Güzel bir bayanım var elimde, ister misiniz?' sözlerinin söylenmesi üzerine Yağmur sinir krizi geçirdi. O sırada ise Hüda'nın gülümsemesi izleyicilerin gözünden kaçmadı. İşte Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 26.12.2022 13:42
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Müge Anlı’da ortalığı karıştıran telefon: Güzel bir bayan var elimde! Yağmur sinir krizi geçirdi Hüda gülümsedi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Hüda ve Ferdi'nin yaşadıkları yeniden gündeme gelirken bu kez canlı yayında telefona bağlanan bir kişinin söyledikleri ortalığı karıştırdı.

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Müge Anlı’da ortalığı karıştıran telefon: Güzel bir bayan var elimde! Yağmur sinir krizi geçirdi Hüda gülümsedi

ATV ekranlarında yayınlanan programda Ferdi, Suriyeli olduğunu söylediği eşi Hüda'nın evden kaçtığını, sonra başkasından olan bir çocuğu getirip yeniden gittiğini söylemişti.

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Müge Anlı’da ortalığı karıştıran telefon: Güzel bir bayan var elimde! Yağmur sinir krizi geçirdi Hüda gülümsedi

Yağmur ile de çocuklarına bakmak için imam nikahıyla evlenmek durumunda olduğunu anlatmıştı.

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Müge Anlı’da ortalığı karıştıran telefon: Güzel bir bayan var elimde! Yağmur sinir krizi geçirdi Hüda gülümsedi

Ancak Hüda da Ferdi'nin kendisine şiddet uyguladığını söylemiş, Yağmur'un kendisini gece dışarı çıkardığını anlatmıştı.

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Müge Anlı’da ortalığı karıştıran telefon: Güzel bir bayan var elimde! Yağmur sinir krizi geçirdi Hüda gülümsedi

Karşılıklı iddiaların ardından gelen bir telefon stüdyoyu adeta ayağa kaldırdı.