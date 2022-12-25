Yeşilçam efsanesinin eski mesleği şaşırttı! Seyirciler merakla izledi! Milyoner'de nostalji zamanı

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan ve izlenme rekorları kıran bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster bu haftaya da damgasını vurdu. Programda en dikkat çeken sorular arasında izleyenleri geçmiş yıllara götüren Yeşilçam sorusu dikkat çekti. 50 bin TL değerindeki soruda Münir Özkul, Şener Şen, Kemal Sunal ve Hulusi Kentmen gibi isimlere yer verilirken doğru cevap izleyenleri şaşırttı. İşte Milyoner'deki Yeşilçam sorusu...