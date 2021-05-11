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Müge Anlı'da korkunç iddia! İki farklı olay çok sayıda şüpheli... Kim gerçeği gizliyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 8 yıl önce Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Nezen Germiyen cinayeti dosyası yeniden açılırken bu olayla bağlantılı olduğu düşünülen Lütfiye Gündüz kaybı da araştırılmaya devam ediliyor. 11 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında korkunç iddialar ortaya atıldı. İşte izleyenleri şoke eden olayda dikkat çeken ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 13:33
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Müge Anlı'da korkunç iddia! İki farklı olay çok sayıda şüpheli... Kim gerçeği gizliyor?

13 yaşında öldürülen Nezen Germiyen cinayeti, Lütfiye Gündüz'ün bulunması için Müge Anlı'ya başvurmasıyla yeniden gündeme taşındı.

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Müge Anlı'da korkunç iddia! İki farklı olay çok sayıda şüpheli... Kim gerçeği gizliyor?

Hem Nezen Germiyen'in hem Lütfiye Gündüz'ün üzerlerinden para kazanılan kişiler tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

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Müge Anlı'da korkunç iddia! İki farklı olay çok sayıda şüpheli... Kim gerçeği gizliyor?

Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında yıllar sonra şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

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Müge Anlı'da korkunç iddia! İki farklı olay çok sayıda şüpheli... Kim gerçeği gizliyor?

Her iki kadının da çevresin de aynı insanların olması " Nezen Germiyen ve Lüftiye Gündüz'ü aynı kişi mi öldürdü?" sorularına neden olurken; görgü tanıklarının ifadeleri şüpheleri artırdı.

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Müge Anlı'da korkunç iddia! İki farklı olay çok sayıda şüpheli... Kim gerçeği gizliyor?

Peki, Nezen Germiyen nasıl öldü, kim tarafından öldürüldü? Lütfiye Gündüz ve Nezen Germiyen'in bağlantısı nedir? İşte Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybına dair detaylar...