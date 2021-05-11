Müge Anlı'da korkunç iddia! İki farklı olay çok sayıda şüpheli... Kim gerçeği gizliyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 8 yıl önce Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Nezen Germiyen cinayeti dosyası yeniden açılırken bu olayla bağlantılı olduğu düşünülen Lütfiye Gündüz kaybı da araştırılmaya devam ediliyor. 11 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında korkunç iddialar ortaya atıldı. İşte izleyenleri şoke eden olayda dikkat çeken ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 13:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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