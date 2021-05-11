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Şarkıcı Lara ağlaya ağlaya itiraf etti! Bin pişman...
Günümüzde estetik yaptırmak artık sıradanlaşmış olsa da bazı ünlüler bu kararından çok da memnun değil. Son olarak dudaklarını küçülttürmek için bıçak altına yatan şarkıcı Lara, pişmanlığını dile getiren bir paylaşımda bulundu. Gözyaşlarını tutamayan şarkıcı, "Dudağımla pipet bile tutamıyorum" ifadesini kullandı.
Giriş Tarihi: 11.05.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 15:06
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Şarkıcı Lara ağla ağla itiraf etti! Bin pişman...
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Şarkıcı Lara ağla ağla itiraf etti! Bin pişman...
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Şarkıcı Lara ağla ağla itiraf etti! Bin pişman...
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Şarkıcı Lara ağla ağla itiraf etti! Bin pişman...
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Şarkıcı Lara ağla ağla itiraf etti! Bin pişman...