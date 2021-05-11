11 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şarkıcı Lara ağlaya ağlaya itiraf etti! Bin pişman...

Şarkıcı Lara ağlaya ağlaya itiraf etti! Bin pişman...

Günümüzde estetik yaptırmak artık sıradanlaşmış olsa da bazı ünlüler bu kararından çok da memnun değil. Son olarak dudaklarını küçülttürmek için bıçak altına yatan şarkıcı Lara, pişmanlığını dile getiren bir paylaşımda bulundu. Gözyaşlarını tutamayan şarkıcı, "Dudağımla pipet bile tutamıyorum" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.05.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 15:06
  • 1
  • 97
Şarkıcı Lara ağla ağla itiraf etti! Bin pişman...
Şarkıcı Lara ağla ağla itiraf etti! Bin pişman...

BİN PİŞMAN
Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü. 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Lara, çektiği bir videoyla hayranlarını şoke etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 97
Şarkıcı Lara ağla ağla itiraf etti! Bin pişman...
Şarkıcı Lara ağla ağla itiraf etti! Bin pişman...

30 DİKİŞ ATILDI
Geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Lara, bu sefer de büyük dudaklarını küçülttü. Büyük bir operasyon geçiren şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.

  • 3
  • 97
Şarkıcı Lara ağla ağla itiraf etti! Bin pişman...
Şarkıcı Lara ağla ağla itiraf etti! Bin pişman...

'SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ'
Büyük dudaklarından rahatsız olan Lara, bunun için ameliyat masasına yattı. Lara'nın operasyondan sonra arkadaşına gönderdiği fotoğraf da ortaya çıktı.

  • 4
  • 97
Şarkıcı Lara ağla ağla itiraf etti! Bin pişman...
Şarkıcı Lara ağla ağla itiraf etti! Bin pişman...

Geçirdiği operasyon sonra konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, Instagram'dan "Sonunda dudaklarım küçüldü" diye paylaşım yaptıktan sonra sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajları için de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

  • 5
  • 97
Şarkıcı Lara ağla ağla itiraf etti! Bin pişman...
Şarkıcı Lara ağla ağla itiraf etti! Bin pişman...

AĞLAYARAK İTİRAF ETTİ
Aradan geçen zamanın ardından dudaklarını küçülttüğü için pişman olan Lara, "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" sözleriyle gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şarkıcının itirafı kısa sürede gündem oldu.

İşte estetikli ünlüler...