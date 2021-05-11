Şarkıcı Lara ağlaya ağlaya itiraf etti! Bin pişman...

Günümüzde estetik yaptırmak artık sıradanlaşmış olsa da bazı ünlüler bu kararından çok da memnun değil. Son olarak dudaklarını küçülttürmek için bıçak altına yatan şarkıcı Lara, pişmanlığını dile getiren bir paylaşımda bulundu. Gözyaşlarını tutamayan şarkıcı, "Dudağımla pipet bile tutamıyorum" ifadesini kullandı.