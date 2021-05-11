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Haberler Galeri Hakan Sabancı ile adı anılan Aygün Aydın hamile mi? Paylaşımı şoke etti: 3 aylıkmış...

Hakan Sabancı ile adı anılan Aygün Aydın hamile mi? Paylaşımı şoke etti: 3 aylıkmış...

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla oldukça ses getirmişti. Aygün Aydın son olarak paylaştığı ultrason görüntüsü ile şoke etti. "Bebek 3 aylıkmış" notu ile paylaştığı ultrason fotoğrafı sonrası "Aygün Aydın Hakan Sabancı'dan hamile mi?" soruları sorulmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 11.05.2021 12:50
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Hakan Sabancı ile adı anılan Aygün Aydın hamile mi? Paylaşımı şoke etti: 3 aylıkmış...

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla oldukça ses getirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hakan Sabancı ile adı anılan Aygün Aydın hamile mi? Paylaşımı şoke etti: 3 aylıkmış...

Bir anda ünlü olan Aygün Aydın Hakan Sabancı olayı üzerinden sosyal medyadan nasıl kazanç sağladığını Hakan Sabancı'ya vedasında anlatmış, haddini aşan hakaret içerikli videolarla da büyük tepki çekmişti.

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Hakan Sabancı ile adı anılan Aygün Aydın hamile mi? Paylaşımı şoke etti: 3 aylıkmış...

Aygün Aydın son olarak paylaştığı ultrason görüntüsü ile şoke etti.

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Hakan Sabancı ile adı anılan Aygün Aydın hamile mi? Paylaşımı şoke etti: 3 aylıkmış...

"Bebek 3 aylıkmış" notu ile paylaştığı ultrason fotoğrafı sonrası "Aygün Aydın Hakan Sabancı'dan hamile mi?" soruları sorulmaya başlandı.

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Hakan Sabancı ile adı anılan Aygün Aydın hamile mi? Paylaşımı şoke etti: 3 aylıkmış...

Magazin kulislerine son dakika olarak düşen haber sonrası Aygün Aydın'dan yeni bir açıklama gelecek mi merak konusu oldu.