Hakan Sabancı ile adı anılan Aygün Aydın hamile mi? Paylaşımı şoke etti: 3 aylıkmış...

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla oldukça ses getirmişti. Aygün Aydın son olarak paylaştığı ultrason görüntüsü ile şoke etti. "Bebek 3 aylıkmış" notu ile paylaştığı ultrason fotoğrafı sonrası "Aygün Aydın Hakan Sabancı'dan hamile mi?" soruları sorulmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 11.05.2021 12:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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