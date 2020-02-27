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Müge Anlı'da kocası Sezai Harman'ı öldürmekle suçlanan Ayşe'nin şok görüntüleri ortaya çıktı

Müge Anlı'da araştırılan Manisalı çiftçi Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! Evli ve iki çocuk babası Sezai Harman, eşi Ayşe Hanım tarafından zehirlenerek mi öldürüldü? Akılalmaz ölüm hakkında çeşitli iddialar ortaya atılırken, Müge Anlı, Harmalı'nın ölümüyle ilgili vücudunda zehir bulunduğunu açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından Müge Anlı'nın bugünkü yayınında Ayşe Hanımın görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerden sonra ise Ayşe Hanım'ın, "Bana tecavüz etti, üstümü başımı parçaladı" dediği damadı Fuat Dağcı, "Artık gerçeği itiraf et, kaçışın kalmadı" diyerek canlı yayında Sezai Harman'ın ölümünün aslında cinayet olduğunu bir kez daha ileri sürdü. İşte 27 Şubat Müge Anlı son bölümde son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 27.02.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 16:47
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Müge Anlı'da kocası Sezai Harman'ı öldürmekle suçlanan Ayşe'nin şok görüntüleri ortaya çıktı

Müge Anlı'da ölümü araştırılan 64 yaşındaki Sezai Harman, Manisa'daki evinde ölü bulunmuştu. Sezai Harman'ın ölümü için anneleri Ayşe Hanım'ı suçlayan çocukları Müge Anlı'ya başvurarak üvey babalarını annelerinin zehirlemiş olabileceğini iddia etmişlerdi.

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Müge Anlı'da kocası Sezai Harman'ı öldürmekle suçlanan Ayşe'nin şok görüntüleri ortaya çıktı

Eşini zehirleyerek öldürmekle suçlanan Ayşe'nin başkası ile görüştüğü ve sevgilisine para yedirdiği de iddialar arasında yer aldı. Sezai'nin ölümünden hemen sonra traktörleri ve malları satan Ayşe ise malların nereye kaybolduğunu soran üvey kızı Canan'ı suçladı. Canan ile eşinin onu evden atmaya çalıştığını ve Canan'ın eşinin kendisine tecavüz etmeye çalıştığını iddia eden Ayşe'nin öz kızı Eda ise annesinin yalan söylediğini iddia etti.

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Müge Anlı'da kocası Sezai Harman'ı öldürmekle suçlanan Ayşe'nin şok görüntüleri ortaya çıktı

Sezai Harman'ın eşi Ayşe Hanım hakkında kan donduran bir başka iddia da öz kızı Eda Hanım'dan geldi. Eda Hanım, "Annem bir ara bana 'Bu ay aylığını bana ver babanı zehirlicem' dedi. Ben de ağzından laf alabilmek için 'Daha önce nasıl zehirliyordun?' diye sordum annem de 'Bastım şırıngayı, bastım şırıngayı' dedi. Babam zaten annemin yanında anlatıyordu kendisine yapılanları. Hatta babam tatlıyı çok sever, bir gün anneme 'Yemekten sonra bana neden durmadan tatlı getiriyorsun sonra da kafan dönüyor mu iyi misin diye soruyorsun' demişti.

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Müge Anlı'da kocası Sezai Harman'ı öldürmekle suçlanan Ayşe'nin şok görüntüleri ortaya çıktı

Sezai Harman'ın ölümünden sonra evden çıkmadığı için damadının kendisine tecavüz ettiğini ve üzerindeki kıyafetleri parçaladığını iddia eden Ayşe Hanım'ın başkalarıyla ilişkisi olduğu ileri sürülmüş ancak konuda adı geçen kişi ve Ayşe Hanım bu iddiaları yalanlamıştı. Ayşe Hanım'ın sevgilisi olduğu iddia edilen kişi ise Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak, Ayşe Hanım'ın şoförlüğünü yaptığını, yardımcı olduğunu ileri sürmüştü.

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Müge Anlı'da kocası Sezai Harman'ı öldürmekle suçlanan Ayşe'nin şok görüntüleri ortaya çıktı

Müge Anlı'nın Ayşe ve sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin fotoğraflarına ulaştı. Ortaya çıkan fotoğrafların ardından hem Ayşe Hanım'ın hem de görüntüde adı geçen kişinin yapacağı açıklama merakla bekleniyor.