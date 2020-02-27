Müge Anlı'da kocası Sezai Harman'ı öldürmekle suçlanan Ayşe'nin şok görüntüleri ortaya çıktı

Sezai Harman'ın eşi Ayşe Hanım hakkında kan donduran bir başka iddia da öz kızı Eda Hanım'dan geldi. Eda Hanım, "Annem bir ara bana 'Bu ay aylığını bana ver babanı zehirlicem' dedi. Ben de ağzından laf alabilmek için 'Daha önce nasıl zehirliyordun?' diye sordum annem de 'Bastım şırıngayı, bastım şırıngayı' dedi. Babam zaten annemin yanında anlatıyordu kendisine yapılanları. Hatta babam tatlıyı çok sever, bir gün anneme 'Yemekten sonra bana neden durmadan tatlı getiriyorsun sonra da kafan dönüyor mu iyi misin diye soruyorsun' demişti.