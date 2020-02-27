Jackie Chan’den açıklama geldi! Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı mı?

Sağlığının yerinde olduğunu, corona virüsüne yakalanmadığını açıklayan 65 yaşındaki yıldız, "Endişeleriniz için teşekkürler! Güvendeyim ve çok sağlıklıyım. Lütfen endişelenmeyin, karantinada değilim. Umarım herkes de güvenli ve sağlıklı kalır!" dedi.