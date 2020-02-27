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Jackie Chan’den açıklama geldi! Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı mı?

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs için tedavi bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyuran efsane oyuncu Jackie Chan'in de hastalığa yakalandığı ve karantinaya alındığı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Jackie Chan, sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 27.02.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 15:58
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Jackie Chan’den açıklama geldi! Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı mı?

Koronavirüs karantinasına alındığı yönündeki iddialarla gündeme gelen efsane oyuncu Jackie Chan'den açıklama geldi.

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Jackie Chan’den açıklama geldi! Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı mı?

Korona virüsüne karşı panzehir geliştiren kişiye 142 bin dolar ödül vereceğini açıklayan Jackie Chan'in dünyayı kasıp kavuran bu hastalığa yakalandığı Asya'da yayın yapan bazı medya kuruluşları tarafından öne sürülmüştü.

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Jackie Chan’den açıklama geldi! Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı mı?

Yıldız isimle ilgili açıklama yapan yetkililer "Jackie Chan, eşi ve kayınvalidesi ile birlikte Hong Kong'ta katıldığı bir partide hastalığa yakalandı ve karantina altına alındı" iddialarını kesin bir dille reddetmişti.

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Jackie Chan’den açıklama geldi! Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı mı?

'KARANTİNADA DEĞİLİM'

Jackie Chan, bu haberler üzerine bugün Instagram'dan bir açıklama yaptı.

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Jackie Chan’den açıklama geldi! Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı mı?

Sağlığının yerinde olduğunu, corona virüsüne yakalanmadığını açıklayan 65 yaşındaki yıldız, "Endişeleriniz için teşekkürler! Güvendeyim ve çok sağlıklıyım. Lütfen endişelenmeyin, karantinada değilim. Umarım herkes de güvenli ve sağlıklı kalır!" dedi.