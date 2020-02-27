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Jackie Chan’den açıklama geldi! Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı mı?
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs için tedavi bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyuran efsane oyuncu Jackie Chan'in de hastalığa yakalandığı ve karantinaya alındığı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Jackie Chan, sağlığının yerinde olduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 27.02.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 15:58
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