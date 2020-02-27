Aleyna Tilki'nin yeni klibi sosyal medyayı salladı! Aleyna Tilki o ünlüye benzetildi...

Aleyna Tilki yeni şarkısı 'Yalan'ı müzikseverlerin beğenisine sundu! Ancak genç popçunun şarkısından çok klibindeki kıyafeti konuşuldu. Aleyna Tilki yeni klibinde Hadise'ye benzetildi. Daha önce de başkalarının fotoğrafını profilinde paylaşan Aleyna Tilki, sosyal medyada 'Taklitçi Aleyna' diye tepki aldı. O Ses Türkiye'de Hadise'nin giydiği kıyafetin benzerini giyen Aleyna Tilki büyük tepki çekti. İşte Aleyna Tilki'nin o fotoğrafı...