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Aleyna Tilki'nin yeni klibi sosyal medyayı salladı! Aleyna Tilki o ünlüye benzetildi...

Aleyna Tilki yeni şarkısı 'Yalan'ı müzikseverlerin beğenisine sundu! Ancak genç popçunun şarkısından çok klibindeki kıyafeti konuşuldu. Aleyna Tilki yeni klibinde Hadise'ye benzetildi. Daha önce de başkalarının fotoğrafını profilinde paylaşan Aleyna Tilki, sosyal medyada 'Taklitçi Aleyna' diye tepki aldı. O Ses Türkiye'de Hadise'nin giydiği kıyafetin benzerini giyen Aleyna Tilki büyük tepki çekti. İşte Aleyna Tilki'nin o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 27.02.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 16:57
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Aleyna Tilki'nin yeni klibi sosyal medyayı salladı! Aleyna Tilki o ünlüye benzetildi...

Genç yaşta popüler olan Aleyna Tilki, yine adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Aleyna Tilki'nin yeni klibi sosyal medyayı salladı! Aleyna Tilki o ünlüye benzetildi...

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, şimdi de yeni klibinde Hadise'ye benzetildi.

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Aleyna Tilki'nin yeni klibi sosyal medyayı salladı! Aleyna Tilki o ünlüye benzetildi...

O Ses Türkiye'de kıyafetleriyle dikkat çeken Hadise'nin kombinin birebir aynısı giyen Aleyna Tilki, tepkilerin odağı oldu.

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Aleyna Tilki'nin yeni klibi sosyal medyayı salladı! Aleyna Tilki o ünlüye benzetildi...

Aleyna Tilki, sosyal medyada 'Taklitçi Aleyna' diye tepki aldı.

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Aleyna Tilki'nin yeni klibi sosyal medyayı salladı! Aleyna Tilki o ünlüye benzetildi...

İşte Aleyna Tilki'nin Hadise'ye benzetildiği fotoğraf...