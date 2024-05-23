Çağla Şıkel'in lüks evi ağızları açık bıraktı! Tam 9 odası var! İki oğluyla yaşadığı villa...

Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel'in iki oğluyla yaşadığı ev görenler hayran bıraktı. Ünlü model ve sunucusu, 4.5 milyon takipçili sosyal medya hesabından günlük hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşmaya ihmal etmiyor. Özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği keyifli anları sık sık paylaşan Şıkel'in 9 odalı lüks villası da dikkat çekti. İşte Çağla Şıkel'in saray yavrusundan hallice evi...