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Çağla Şıkel'in lüks evi ağızları açık bıraktı! Tam 9 odası var! İki oğluyla yaşadığı villa...

Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel'in iki oğluyla yaşadığı ev görenler hayran bıraktı. Ünlü model ve sunucusu, 4.5 milyon takipçili sosyal medya hesabından günlük hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşmaya ihmal etmiyor. Özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği keyifli anları sık sık paylaşan Şıkel'in 9 odalı lüks villası da dikkat çekti. İşte Çağla Şıkel'in saray yavrusundan hallice evi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 09:47
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Çağla Şıkel’in lüks evi ağızları açık bıraktı! Tam 9 odası var! İki oğluyla yaşadığı villa...

Emre Altuğ ile 2015 yılında yollarını ayıran Çağla Şıkel'in bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu.

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Çağla Şıkel’in lüks evi ağızları açık bıraktı! Tam 9 odası var! İki oğluyla yaşadığı villa...

İki oğluyla birlikte yaşayan Çağla Şıkel, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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Çağla Şıkel’in lüks evi ağızları açık bıraktı! Tam 9 odası var! İki oğluyla yaşadığı villa...

Oğulları Kuzey ve Uzay ile keyifli anlarını paylaşmayı ihmal etmeyen Şıkel, bu sefer de lüks eviyle gündem oldu. Ünlü mankenin 9 odalı villası da hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

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Çağla Şıkel’in lüks evi ağızları açık bıraktı! Tam 9 odası var! İki oğluyla yaşadığı villa...

İşte Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey ve Uzay ile yaşadığı villa...

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Çağla Şıkel’in lüks evi ağızları açık bıraktı! Tam 9 odası var! İki oğluyla yaşadığı villa...