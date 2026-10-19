Müge Anlı'da Mehmet Çabuk gelişmesi! Yeşil soğan itirafı kan dondurdu
Müge Anlı'da bir haftada aydınlatılan Mehmet Çabuk cinayetinde, eski eşi İlknur Düzgün'ün ardından kayınvalidesi Selma Düzgün'den de itiraf geldi. İki isim adliyeye sevk edilirken Mehmet Çabuk'un kemiklerine ulaşıldı. İlknur Düzgün'ün, Çabuk'un gömüldüğü yere yeşil soğan ektirildiğine ilişkin açıklaması ise dikkat çekti.
2016 yılında 27 yaşındayken kaybolan ve bir çocuk babası olan Mehmet Çabuk'un cinayet dosyası, Müge Anlı'nın programında bir haftada aydınlatıldı. Çabuk'un eski eşi İlknur Düzgün'ün itirafının ardından kayınvalidesi Selma Düzgün de gözaltına alındı.
CİNAYET İTİRAFI PEŞ PEŞE GELDİ
Başka suçlardan cezaevinde bulunan İbrahim Ozan Düzgün ise Mehmet Çabuk'u öldürerek evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Düzgün, savcılıkta da ifadesini yineleyerek, "Mehmet Çabuk'u ben öldürdüm!" dedi.
Savcılık ifadesinde, 26 Ocak 2016'da Mehmet Çabuk ile Ankara'dan Osmaniye'ye geldiklerini anlatan İbrahim Ozan Düzgün, ertesi gün aralarında çıkan tartışmada Çabuk'un başına sert bir cisimle vurarak onu öldürdüğünü ve evin bahçesine gömdüğünü söyledi.
MEHMET'İN CENAZESİ BULUNDU
Müge Anlı, bugünkü yayınında soruşturmaya ilişkin son gelişmeleri aktardı. İbrahim Ozan Düzgün'ün yer gösterme sırasında işaret ettiği parke taşlarının altında herhangi bir ize rastlanmadı. Ancak bir izleyicinin ihbar ettiği bölgede yapılan kazıda, yaklaşık 2,5 metre derinlikte Mehmet Çabuk'un kemiklerine ulaşıldı.
KAYINVALİDE SELMA DÜZGÜN'DEN DE İTİRAF GELDİ
Gözaltına alınan İlknur Düzgün ve kayınvalidesi Selma Düzgün adliyeye sevk edildi. Selma Düzgün, oğlu İbrahim Ozan Düzgün'ün Mehmet Çabuk'u öldürdüğünü ve cesedini evin bahçesine gömdüğünü kendisine anlattığını söyledi.
Selma Düzgün, oğlunun kendisini de tehdit ettiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:
"Seni de onu gömdüğüm gibi boğar, öldürür, yanına gömerim."
İLKNUR DÜZGÜN: "MEHMET'İN ÜZERİNE YEŞİL SOĞAN EKTİRMİŞLER"
İlknur Düzgün ise Ankara'ya tek başına döndüğü dönemde İbrahim Ozan Düzgün tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Düzgün'ün kendisine, "Kocanı öldürdüm. Sesini çıkarırsan seni de çocuklarını da öldürür, gömerim." dediğini anlattı.