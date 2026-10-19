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Müge Anlı'da Mehmet Çabuk gelişmesi! Yeşil soğan itirafı kan dondurdu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Müge Anlı'da bir haftada aydınlatılan Mehmet Çabuk cinayetinde, eski eşi İlknur Düzgün'ün ardından kayınvalidesi Selma Düzgün'den de itiraf geldi. İki isim adliyeye sevk edilirken Mehmet Çabuk'un kemiklerine ulaşıldı. İlknur Düzgün'ün, Çabuk'un gömüldüğü yere yeşil soğan ektirildiğine ilişkin açıklaması ise dikkat çekti.

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk gelişmesi! Yeşil soğan itirafı kan dondurdu 1

2016 yılında 27 yaşındayken kaybolan ve bir çocuk babası olan Mehmet Çabuk'un cinayet dosyası, Müge Anlı'nın programında bir haftada aydınlatıldı. Çabuk'un eski eşi İlknur Düzgün'ün itirafının ardından kayınvalidesi Selma Düzgün de gözaltına alındı.

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk gelişmesi! Yeşil soğan itirafı kan dondurdu 2

CİNAYET İTİRAFI PEŞ PEŞE GELDİ

Başka suçlardan cezaevinde bulunan İbrahim Ozan Düzgün ise Mehmet Çabuk'u öldürerek evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Düzgün, savcılıkta da ifadesini yineleyerek, "Mehmet Çabuk'u ben öldürdüm!" dedi.

Savcılık ifadesinde, 26 Ocak 2016'da Mehmet Çabuk ile Ankara'dan Osmaniye'ye geldiklerini anlatan İbrahim Ozan Düzgün, ertesi gün aralarında çıkan tartışmada Çabuk'un başına sert bir cisimle vurarak onu öldürdüğünü ve evin bahçesine gömdüğünü söyledi.

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk gelişmesi! Yeşil soğan itirafı kan dondurdu 3

MEHMET'İN CENAZESİ BULUNDU

Müge Anlı, bugünkü yayınında soruşturmaya ilişkin son gelişmeleri aktardı. İbrahim Ozan Düzgün'ün yer gösterme sırasında işaret ettiği parke taşlarının altında herhangi bir ize rastlanmadı. Ancak bir izleyicinin ihbar ettiği bölgede yapılan kazıda, yaklaşık 2,5 metre derinlikte Mehmet Çabuk'un kemiklerine ulaşıldı.

MÜGE ANLI'DA MEHMET ÇABUK CİNAYETİNDE SON DAKİKA! KEMİKLERİ BULUNDU
Müge Anlı'da Mehmet Çabuk gelişmesi! Yeşil soğan itirafı kan dondurdu 4

KAYINVALİDE SELMA DÜZGÜN'DEN DE İTİRAF GELDİ

Gözaltına alınan İlknur Düzgün ve kayınvalidesi Selma Düzgün adliyeye sevk edildi. Selma Düzgün, oğlu İbrahim Ozan Düzgün'ün Mehmet Çabuk'u öldürdüğünü ve cesedini evin bahçesine gömdüğünü kendisine anlattığını söyledi.

Selma Düzgün, oğlunun kendisini de tehdit ettiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Seni de onu gömdüğüm gibi boğar, öldürür, yanına gömerim."

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk gelişmesi! Yeşil soğan itirafı kan dondurdu 5

İLKNUR DÜZGÜN: "MEHMET'İN ÜZERİNE YEŞİL SOĞAN EKTİRMİŞLER"

İlknur Düzgün ise Ankara'ya tek başına döndüğü dönemde İbrahim Ozan Düzgün tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Düzgün'ün kendisine, "Kocanı öldürdüm. Sesini çıkarırsan seni de çocuklarını da öldürür, gömerim." dediğini anlattı.

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk gelişmesi! Yeşil soğan itirafı kan dondurdu 6

"ŞEYTAN GİBİYDİ, BENİ GÜNEŞE BİLE ÇIKARMIYORDU"

Kayınvalidesi Selma Düzgün'ün kendisine baskı yaptığını da ileri süren İlknur Düzgün, "Kayınvalidem şeytan gibiydi. Beni güneşe bile çıkarmıyordu." ifadelerini kullandı. İlknur Düzgün, cinayeti bildiğini söylemesi hâlinde kendisinin de ceza alacağı yönünde tehdit edildiğini öne sürdü.

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk gelişmesi! Yeşil soğan itirafı kan dondurdu 7

Olayla ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı da paylaşan İlknur Düzgün, Mehmet Çabuk'un gömüldüğü yerin üzerine yeşil soğan ekildiğini iddia ederek şöyle konuştu:

"Mehmet'in üzerine bana yeşil soğan ektirmişler. Çocuklarım üzerinde oynadı. Ben Mehmet'in gömüldüğü yeri bilmiyorum."

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk gelişmesi! Yeşil soğan itirafı kan dondurdu 8

Olayla ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı da paylaşan İlknur Düzgün, Mehmet Çabuk'un gömüldüğü yerin üzerine yeşil soğan ekildiğini iddia ederek şöyle konuştu:

"Mehmet'in cenazesinin üzerine bana yeşil soğan ektirdiler. Çocuklarım babasının cenazesi üzerinde oynadı. Ben Mehmet'in gömüldüğü yeri bilmiyordum."

Olayla ilgili soruşturma sürüyor...

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk gelişmesi! Yeşil soğan itirafı kan dondurdu 9

2016 YILINDA SIRRA KADEM BASTI

Olay, 2016 yılında Osmaniye'de yaşandı. 27 yaşında ve bir çocuk babası olan Mehmet Çabuk, ailesiyle yaşadığı kentte ortadan kayboldu. Kendisine bir daha ulaşılamadı.

Ağabeyiyle yaklaşık iki yıl küs kaldıktan sonra kardeşinin izini sürmeye başlayan Aynur Çabuk, Mehmet'i ararken çelişkili yanıtlarla karşılaştı. İlknur Düzgün'ün, Mehmet'i soranlara bir Kıbrıs'ta, bir Irak'ta olduğunu, hatta varlıklı bir kadınla yurt dışına kaçtığını söylediği öne sürüldü.

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk gelişmesi! Yeşil soğan itirafı kan dondurdu 10

Aynur Çabuk'un şüpheleri, İlknur Düzgün'ün İbrahim Düzgün ile çekilmiş düğün fotoğraflarını görmesiyle arttı. Bunun üzerine dosya, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşındı.

Programda gündeme getirilen iddialara göre İlknur Düzgün, Mehmet Çabuk'un resmî eşi olduğu dönemde sosyal medyada tanıştığı İbrahim Düzgün ile düğün yaptı. Bu birliktelikten dünyaya gelen çocuğun da Mehmet Çabuk'un nüfusuna kaydedildiği öne sürüldü.

Dosyada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kimlik meselesi oldu. Birçok suçtan hüküm giydiği belirtilen İbrahim Düzgün'ün, polise yakalanmamak amacıyla Mehmet Çabuk'un kimliğini kullandığı iddia edildi.

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk gelişmesi! Yeşil soğan itirafı kan dondurdu 11

İBRAHİM DÜZGÜN CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

15 Ekim'deki yayında İlknur Düzgün, cinayetin Osmaniye'de işlendiğini söyleyerek cezaevinde bulunan eşi İbrahim Düzgün'ü işaret etti. Olayla ilgisinin olmadığını savunan İlknur Düzgün, İbrahim'in kendisine Mehmet'in yurt dışına gittiğini söylediğini öne sürdü.

Yayının ardından İlknur Düzgün ve kayınvalidesi Selma Düzgün gözaltına alındı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı da programda dile getirilen açıklamaları ihbar kabul ederek soruşturma başlattı.

Dosyadaki önemli gelişme, 16 Ekim'de yayımlanan programda duyuruldu. Müge Anlı, İbrahim Düzgün'ün cinayeti itiraf ettiğini açıkladı.

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk gelişmesi! Yeşil soğan itirafı kan dondurdu 12

Program muhabiri Hüseyin Coşkun'un aktardığı bilgilere göre İbrahim Düzgün, evin bahçesinde kazı yapılacağını öğrenmesi üzerine öğleden sonra cezaevi savcısına başvurarak Cinayet Büro ekipleriyle görüşmek istedi. Jandarma eşliğinde savcılığa götürülen Düzgün, ifadesinde cinayeti işlediğini anlattı.

İbrahim Düzgün, Mehmet Çabuk'u Ankara'dan Osmaniye'ye kendisinin getirdiğini belirterek ifadesinde şu sözleri kullandı:

"27 Ocak'ta aramızda bir tartışma oldu. Başına sert bir cisimle vurdum, evin bahçesine gömdüm."

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk gelişmesi! Yeşil soğan itirafı kan dondurdu 13

Düzgün'ün itirafında İlknur Düzgün'ün adını anmadığı da programda vurgulandı. Kardeşinin akıbetini yıllardır öğrenmeye çalışan Aynur Çabuk ise itirafın ardından gözyaşlarını tutamadı. Aynur Çabuk'un stüdyodaki tek yanıtı, "Sağ olun" oldu.

EVİN BAHÇESİNDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İtirafın ardından İbrahim Düzgün, sıkı güvenlik önlemleri altında cezaevi aracıyla Osmaniye'nin Akyar Mahallesi'ndeki eve getirildi. Ailesinin yıllarca yaşadığı ve annesi Selma Düzgün'e ait olduğu belirtilen evde, jandarma ve polis ekiplerinin gözetiminde yer gösterme işlemi yapıldı.

Cumhuriyet savcısının da katıldığı çalışmalarda Düzgün, kömürlük olarak kullanılan kapalı alanın hemen yanındaki bölümü işaret etti. Kazı çalışmaları, evin bahçesindeki parke taşlı alanda yürütüldü. Bu noktanın, programa telefonla bağlanan gizli tanığın tarif ettiği betonlu alanın hemen yanında olduğu belirtildi.

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk gelişmesi! Yeşil soğan itirafı kan dondurdu 14

Gizli tanık, evin arka tarafının havuz yapılacağı söylenerek kazıldığını, daha sonra üzerine beton döküldüğünü ve bahçede domuz beslendiğini iddia etmişti. Programda, domuz beslenmesinin cesetten kaynaklanan kokuyu bastırmak amacıyla yapılmış olabileceği öne sürüldü. İlknur Düzgün ise domuz beslendiği iddiasını ilk kez duyduğunu belirterek bu anlatımları reddetti.

Dosyada gündeme gelen bir başka iddia da İbrahim Düzgün ile İlknur Düzgün'ün düğününün, Mehmet Çabuk'un gömüldüğü öne sürülen bahçede yapıldığı yönündeydi.

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk gelişmesi! Yeşil soğan itirafı kan dondurdu 15

MEHMET ÇABUK'A AİT KEMİKLERE ULAŞILDI

Cumhuriyet savcısı ve Cinayet Büro ekiplerinin gözetiminde yürütülen kazı çalışmalarına iş makinesi de katıldı. Çalışmalar sırasında Mehmet Çabuk'a ait olduğu değerlendirilen kemiklere ulaşıldı.

Öte yandan İlknur Düzgün ve Selma Düzgün adliyeye sevk edildi.

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