Kayınvalidesi Selma Düzgün'ün kendisine baskı yaptığını da ileri süren İlknur Düzgün, "Kayınvalidem şeytan gibiydi. Beni güneşe bile çıkarmıyordu." ifadelerini kullandı. İlknur Düzgün, cinayeti bildiğini söylemesi hâlinde kendisinin de ceza alacağı yönünde tehdit edildiğini öne sürdü.

"Mehmet'in üzerine bana yeşil soğan ektirmişler. Çocuklarım üzerinde oynadı. Ben Mehmet'in gömüldüğü yeri bilmiyorum."

Olayla ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı da paylaşan İlknur Düzgün, Mehmet Çabuk'un gömüldüğü yerin üzerine yeşil soğan ekildiğini iddia ederek şöyle konuştu:

"Mehmet'in cenazesinin üzerine bana yeşil soğan ektirdiler. Çocuklarım babasının cenazesi üzerinde oynadı. Ben Mehmet'in gömüldüğü yeri bilmiyordum."

Olayla ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı da paylaşan İlknur Düzgün, Mehmet Çabuk'un gömüldüğü yerin üzerine yeşil soğan ekildiğini iddia ederek şöyle konuştu:

2016 YILINDA SIRRA KADEM BASTI

Olay, 2016 yılında Osmaniye'de yaşandı. 27 yaşında ve bir çocuk babası olan Mehmet Çabuk, ailesiyle yaşadığı kentte ortadan kayboldu. Kendisine bir daha ulaşılamadı.

Ağabeyiyle yaklaşık iki yıl küs kaldıktan sonra kardeşinin izini sürmeye başlayan Aynur Çabuk, Mehmet'i ararken çelişkili yanıtlarla karşılaştı. İlknur Düzgün'ün, Mehmet'i soranlara bir Kıbrıs'ta, bir Irak'ta olduğunu, hatta varlıklı bir kadınla yurt dışına kaçtığını söylediği öne sürüldü.