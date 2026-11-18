İstanbul Sultangazi'de yaşayan 29 yaşındaki, iki çocuk annesi Yıldız Koca, 5 Kasım Perşembe gününden bu yana kayıp. Kızından haber alamayan 70 yaşındaki baba İbrahim Yaşa, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım istedi.

Kızının hayatından endişe ettiğini belirten Yaşa, 14 yıllık damadı Yasin Koca ve dünüründen şüphelendiğini dile getirdi. Olayda dikkat çeken en önemli ayrıntılardan biri ise Yıldız Koca'nın kaybolmadan önce hem eşi hem de kayınpederi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmış olması oldu.

GÖZÜ YAŞLI BABADAN KIZINA ÇAĞRI: "İKİNCİ ACIYI ÇEKMEK İSTEMİYORUM"

Kızından gelecek iyi bir haberi bekleyen İbrahim Yaşa, canlı yayında gözyaşlarına hâkim olamadı. Kızının kocasını istememesi durumunda kendisine dönebileceğini belirten acılı baba, şu sözlerle feryat etti:

"Benim kızım kocasını istemiyorsa gelsin, başımın üstünde yeri var. Ben babası olarak her daim yanındayım. Kalp hastasıyım, kalp krizi geçirdim. 3 yıl önce oğlumu kaybettim. İkinci acıyı çekmek istemiyorum. Evlat acısı çok ağır."

70 yaşındaki baba, sözlerinin devamında kızına seslenerek kendisini beklediğini söyledi:

"Ben senin babanım, arkandayım. Senin kılına kimse zarar veremez, dağ gibi baban var. Neredesin? Çık gel, beni ağlatma."