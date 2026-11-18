Müge Anlı'da Yıldız Koca olayında 6 valiz gizemi! Evinden görüntüler şaşkına çevirdi
29 yaşındaki, iki çocuk annesi Yıldız Koca'nın kaybolmasının ardından babası Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Kızının kaybından damadını şüphelenen baba İbrahim Yaşa'nın iddialarına yanıt veren Yasin Koca, eşinin 6-7 valizle evden ayrıldığını öne sürdü. Yıldız Koca'nın yaşadığı evin görüntüleri ise şaşkınlık yarattı.
İstanbul Sultangazi'de yaşayan 29 yaşındaki, iki çocuk annesi Yıldız Koca, 5 Kasım Perşembe gününden bu yana kayıp. Kızından haber alamayan 70 yaşındaki baba İbrahim Yaşa, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım istedi.
ŞÜPHE OKLARINI DAMADINA ÇEVİRDİ
Kızının hayatından endişe ettiğini belirten Yaşa, 14 yıllık damadı Yasin Koca ve dünüründen şüphelendiğini dile getirdi. Olayda dikkat çeken en önemli ayrıntılardan biri ise Yıldız Koca'nın kaybolmadan önce hem eşi hem de kayınpederi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmış olması oldu.
GÖZÜ YAŞLI BABADAN KIZINA ÇAĞRI: "İKİNCİ ACIYI ÇEKMEK İSTEMİYORUM"
Kızından gelecek iyi bir haberi bekleyen İbrahim Yaşa, canlı yayında gözyaşlarına hâkim olamadı. Kızının kocasını istememesi durumunda kendisine dönebileceğini belirten acılı baba, şu sözlerle feryat etti:
"Benim kızım kocasını istemiyorsa gelsin, başımın üstünde yeri var. Ben babası olarak her daim yanındayım. Kalp hastasıyım, kalp krizi geçirdim. 3 yıl önce oğlumu kaybettim. İkinci acıyı çekmek istemiyorum. Evlat acısı çok ağır."
70 yaşındaki baba, sözlerinin devamında kızına seslenerek kendisini beklediğini söyledi:
"Ben senin babanım, arkandayım. Senin kılına kimse zarar veremez, dağ gibi baban var. Neredesin? Çık gel, beni ağlatma."
6-7 VALİZLE EVDEN AYRILDIĞINI SÖYLEDİ
Yıldız Koca'nın yanında 6-7 valiz bulunduğunu ve sarı renkli bir dolmuş taksiye binerek evden ayrıldığını ileri süren Yasin Koca, eşinin evdeki yaklaşık 20 çeyrek altını, takılarını ve 10 bin lira nakit parayı da yanına aldığını savundu.
"KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLİYORDU"
Eşiyle son dönemde sorunlar yaşadıklarını öne süren Koca, Yıldız Koca'nın kendisini odaya kilitlediğini, sürekli telefonuyla ilgilendiğini, çocukları okula göndermediğini ve ev işleriyle ilgilenmediğini iddia etti.
Yasin Koca ayrıca eşinin ailesini ve yakın çevresini sosyal medya hesaplarından engellediğini belirterek, kullandığı hesapta bazı yazışmalar gördüklerini ve kendisine ulaşamadıklarını söyledi.
EŞİ YASİN KOCA İDDİALARI REDDETTİ: "ALTINLARI VE PARAYI ALIP GİTTİ"
Canlı yayına katılan Yasin Koca, eşinin kaybolmasıyla ilgili kendisine yöneltilen iddiaları reddetti. Aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadığını öne süren Koca, eşinin 5 Kasım akşamı kendisi uyurken evden ayrıldığını iddia etti.