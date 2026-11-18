Safiye Soyman'a benzetme yağdı! Ünlü sanatçıdan yorumlara yanıt

Safiye Soyman, Faik Öztürk ile birlikte paylaştığı romantik kareye düştüğü "Ölümsüz Aşk" notuyla dikkat çekti. Yoğun filtre kullanımı sosyal medyada yorum yağmuruna neden olurken, Soyman takipçilerinin benzetmelerine yanıt verdi.

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman, güçlü sesi, enerjisi ve dobra tavırlarıyla yıllardır magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Katıldığı programlar, Seda Sayan'la yakın arkadaşlığı ve Faik Öztürk ile yaşadığı uzun soluklu ilişkiyle sık sık gündeme gelen Soyman, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

"ÖLÜMSÜZ AŞK" PAYLAŞIMI OLAY OLDU Faik Öztürk ile birlikte romantik bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan ünlü sanatçı, karesine "Ölümsüz Aşk" notunu düştü. Ancak paylaşımda kullanılan yoğun filtre, takipçilerin gözünden kaçmadı. İkilinin yüz hatlarındaki belirgin değişim, sosyal medyada çok sayıda yorum yapılmasına neden oldu.

TAKİPÇİLERİNDEN DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR Safiye Soyman'ın paylaşımına gelen yorumlarda farklı benzetmeler öne çıktı. Bir kullanıcı, "Sevim Emre geldi aklıma" derken, bir başka takipçisi Soyman'ı Seren Serengil ve Lerzan Mutlu'ya benzetti. Bir diğer kullanıcı ise fotoğraftaki filtre kullanımını eleştirerek, "Adama da yapsaydınız filtre falan, torunu gibi durmuşsunuz" yorumunda bulundu.