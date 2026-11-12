"BENİ KURBAN SEÇTİLER" DEMİŞTİ Atakan Enes Çarşamba'nın çocukluk arkadaşı Selçuk Uslu'nun, olaydan bir gün önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaptığı açıklamalar da dikkat çekti. Canlı yayında korktuğunu dile getiren Uslu, kendisine suç yüklenmek istendiğini öne sürerek, "Bana öldürdüğüme dair video çektirdiler" ifadelerini kullanmıştı. Uslu ayrıca, eline naylon poşet sürtülerek parmak izinin alınmaya çalışıldığını iddia etmiş ve "Beni kurban seçtiler, korkuyorum" sözleriyle yaşadığı endişeyi anlatmıştı.

2 AY ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI Atakan Enes Çarşamba'nın ailesinin endişesini artıran gelişmelerden biri de yaklaşık iki ay önce bölgede yaşandığı öne sürülen başka bir ölüm olayıydı. İddiaya göre Atakan'ın bir arkadaşı da kaybolduktan üç gün sonra bir çalılık alanda ölü bulunmuştu.