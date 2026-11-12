Çatı katında sır ölüm! Müge Anlı'da aranan Enes Çarşanba'dan acı haber geldi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan 30 yaşındaki iki çocuk babası Atakan Enes Çarşamba'dan acı haber geldi. Günlerdir endişeyle aranan genç adamın cansız bedeni, yaşadığı evin çatı katında bulundu. Ailenin olayla ilgili şüpheleri ve canlı yayındaki feryatları ise yürekleri dağladı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 1 Kasım'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan iki çocuk babası 30 yaşındaki Atakan Enes Çarşamba'dan 11 gün sonra acı haber geldi.
CANSIZ BEDENİ ÇATI KATINDA BULUNDU
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen kayıp olayında, Zonguldak Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda Atakan Enes Çarşamba'nın cansız bedeni, yaşadığı binanın çatı katında bulundu.
4 ŞÜPHELİ İSTANBUL VE ZONGULDAK'TA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınına katılarak çeşitli iddialarda bulunan çocukluk arkadaşı Selçuk Uslu da yer aldı.
Uslu, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde asayiş ekipleri tarafından yakalandıktan sonra Zonguldak Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.
Soruşturma kapsamında Seymen Demir, Muhammed Raşit Baltacı ve Yiğit Can Kalaycıoğlu da Zonguldak'ta gözaltına alındı.
Dört şüphelinin, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
11 GÜN BOYUNCA HİÇ KOKU GELMEDİ Mİ?
Kayıp olarak aranan genç adamın, daha önce defalarca kontrol edilen kendi evinin çatı katında ölü bulunması soru işaretlerine neden oldu. Aile, Atakan'ın cansız bedeninin çatı katına sonradan bırakılmış olabileceği ihtimalini de dile getirdi.
"KARDEŞİMİ ORAYA BİRİSİ BIRAKTI"
Esra Yalçın, kardeşinin cansız bedeninin çatı katında bulunmasına tepki gösterdi. Daha önce polis ekiplerinin arama yaptığını ve köpeklerle binanın kontrol edildiğini belirten Yalçın, yaşadıklarına şu sözlerle isyan etti:
"Kaç gündür aranıyor... Polisler gittiler, aradılar. Evin her yerine bakıldı. Bugün mü çıktı benim kendi evimin çatısından? Kardeşimi oraya birisi getirdi, bıraktı."