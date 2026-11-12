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Çatı katında sır ölüm! Müge Anlı'da aranan Enes Çarşanba'dan acı haber geldi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan 30 yaşındaki iki çocuk babası Atakan Enes Çarşamba'dan acı haber geldi. Günlerdir endişeyle aranan genç adamın cansız bedeni, yaşadığı evin çatı katında bulundu. Ailenin olayla ilgili şüpheleri ve canlı yayındaki feryatları ise yürekleri dağladı.

Çatı katında sır ölüm! Müge Anlı'da aranan Enes Çarşanba'dan acı haber geldi 1

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 1 Kasım'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan iki çocuk babası 30 yaşındaki Atakan Enes Çarşamba'dan 11 gün sonra acı haber geldi.

Çatı katında sır ölüm! Müge Anlı'da aranan Enes Çarşanba'dan acı haber geldi 2

CANSIZ BEDENİ ÇATI KATINDA BULUNDU

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen kayıp olayında, Zonguldak Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda Atakan Enes Çarşamba'nın cansız bedeni, yaşadığı binanın çatı katında bulundu.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA ACI HABERİ DUYURDU! 11 GÜNDÜR ARANAN KİŞİ ÖLÜ BULUNDU
Çatı katında sır ölüm! Müge Anlı'da aranan Enes Çarşanba'dan acı haber geldi 3

4 ŞÜPHELİ İSTANBUL VE ZONGULDAK'TA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınına katılarak çeşitli iddialarda bulunan çocukluk arkadaşı Selçuk Uslu da yer aldı.

Uslu, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde asayiş ekipleri tarafından yakalandıktan sonra Zonguldak Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında Seymen Demir, Muhammed Raşit Baltacı ve Yiğit Can Kalaycıoğlu da Zonguldak'ta gözaltına alındı.

Dört şüphelinin, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Çatı katında sır ölüm! Müge Anlı'da aranan Enes Çarşanba'dan acı haber geldi 4

11 GÜN BOYUNCA HİÇ KOKU GELMEDİ Mİ?

Kayıp olarak aranan genç adamın, daha önce defalarca kontrol edilen kendi evinin çatı katında ölü bulunması soru işaretlerine neden oldu. Aile, Atakan'ın cansız bedeninin çatı katına sonradan bırakılmış olabileceği ihtimalini de dile getirdi.

Çatı katında sır ölüm! Müge Anlı'da aranan Enes Çarşanba'dan acı haber geldi 5

"KARDEŞİMİ ORAYA BİRİSİ BIRAKTI"

Esra Yalçın, kardeşinin cansız bedeninin çatı katında bulunmasına tepki gösterdi. Daha önce polis ekiplerinin arama yaptığını ve köpeklerle binanın kontrol edildiğini belirten Yalçın, yaşadıklarına şu sözlerle isyan etti:

"Kaç gündür aranıyor... Polisler gittiler, aradılar. Evin her yerine bakıldı. Bugün mü çıktı benim kendi evimin çatısından? Kardeşimi oraya birisi getirdi, bıraktı."

Çatı katında sır ölüm! Müge Anlı'da aranan Enes Çarşanba'dan acı haber geldi 6

"BENİ KURBAN SEÇTİLER" DEMİŞTİ

Atakan Enes Çarşamba'nın çocukluk arkadaşı Selçuk Uslu'nun, olaydan bir gün önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

Canlı yayında korktuğunu dile getiren Uslu, kendisine suç yüklenmek istendiğini öne sürerek, "Bana öldürdüğüme dair video çektirdiler" ifadelerini kullanmıştı.

Uslu ayrıca, eline naylon poşet sürtülerek parmak izinin alınmaya çalışıldığını iddia etmiş ve "Beni kurban seçtiler, korkuyorum" sözleriyle yaşadığı endişeyi anlatmıştı.

Çatı katında sır ölüm! Müge Anlı'da aranan Enes Çarşanba'dan acı haber geldi 7

2 AY ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Atakan Enes Çarşamba'nın ailesinin endişesini artıran gelişmelerden biri de yaklaşık iki ay önce bölgede yaşandığı öne sürülen başka bir ölüm olayıydı. İddiaya göre Atakan'ın bir arkadaşı da kaybolduktan üç gün sonra bir çalılık alanda ölü bulunmuştu.

Çatı katında sır ölüm! Müge Anlı'da aranan Enes Çarşanba'dan acı haber geldi 8

Atakan'ın yanlış arkadaşlıklar edindiğini ve yasaklı madde kullandığını öne süren ablası Esra Yalçın, kardeşinin de benzer bir olayın kurbanı olmasından korktuklarını dile getirmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Atakan Enes Çarşamba'nın ölümünün nasıl gerçekleştiği ve şüphelilerin olayla bağlantısı yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

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