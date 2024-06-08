08 Haziran 2024, Cumartesi
Kızını ifşalayan Deniz Akkaya ünlü şef Somer Sivrioğlu'nu hedef aldı! 'O şişkoya dava açacağım'
16 yaşındaki kızını ifşalayan eski manken Deniz Akkaya şu sıralar magazin gündeminden düşmüyor. Kendisine saldırdığını iddia eden kızı Ayşe koruma altına alınmıştı. Yaşananların ardından Akkaya'nın eski eşi Efe Önbilgin, Aile Mahkemesi'ne başvurarak kızının velayetini istemişti. Son olarak olaya bir ünlü daha dahil oldu. MasterChef'in jürisi Somer Sivrioğlu, Akkaya'ın kızını ziyarete gitti. Akkaya şimdi de Somer Şef hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 08.06.2024 09:09
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