Kızını ifşalayan Deniz Akkaya ünlü şef Somer Sivrioğlu'nu hedef aldı! 'O şişkoya dava açacağım'

"O ŞİŞKOYA DA DAVA AÇACAĞIM"

Somer Şef'in kızını görmeye gittiğini belirtip öfkelendi. "Karısını aldatan adamın orada işi ne!" dedi. Somer şefle ilgili iddialarını dün de devam ettirdi. Şunları söyledi: "Bana iki kez sorulmasına ve izin vermeme rağmen Somer Şef'e adresi kim söylüyor? Eski eşini kendisinden 25 yaş küçük biriyle aldatan Somer Şef'e nasıl izin veriliyor? O şişkoya da dava açacağım. Bu adamda hiç beyin yok mu? 'Dış kapının dış mandalıyım' demiyor mu? Kızım bu şahsı hiç tanımıyor. Sadece babasının eski ev arkadaşı."

