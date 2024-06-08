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Kızını ifşalayan Deniz Akkaya ünlü şef Somer Sivrioğlu'nu hedef aldı! 'O şişkoya dava açacağım'

16 yaşındaki kızını ifşalayan eski manken Deniz Akkaya şu sıralar magazin gündeminden düşmüyor. Kendisine saldırdığını iddia eden kızı Ayşe koruma altına alınmıştı. Yaşananların ardından Akkaya'nın eski eşi Efe Önbilgin, Aile Mahkemesi'ne başvurarak kızının velayetini istemişti. Son olarak olaya bir ünlü daha dahil oldu. MasterChef'in jürisi Somer Sivrioğlu, Akkaya'ın kızını ziyarete gitti. Akkaya şimdi de Somer Şef hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 09:09
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Kızını ifşalayan Deniz Akkaya ünlü şef Somer Sivrioğlu’nu hedef aldı! O şişkoya dava açacağım

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızının kendisine saldırıp balkona kilitlediğini söylemişti. Akkaya'nın açıklamaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti ve Akkaya'nın kızı Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderilmişti.

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Kızını ifşalayan Deniz Akkaya ünlü şef Somer Sivrioğlu’nu hedef aldı! O şişkoya dava açacağım

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Deniz Akkaya hakkında, çocuğunun babası Efe Önbilgin, Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talebinde bulunmuştu. Konuşmama kararının ardından Efe Önbilgin bununla da yetinmemiş, velayetin değiştirilmesi ve uyuşturucu kullanımının tespiti için de harekete geçmişti.

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Kızını ifşalayan Deniz Akkaya ünlü şef Somer Sivrioğlu’nu hedef aldı! O şişkoya dava açacağım

Bugünkü son gelişmede ise olaya başka ünlü bir kişinin ismi dahil oldu. Deniz Akkaya'nın iddiasına göre Şef Somer Sivrioğlu, kızını görmeye Çocuk Esirgeme Kurumu'na gitti.

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Kızını ifşalayan Deniz Akkaya ünlü şef Somer Sivrioğlu’nu hedef aldı! O şişkoya dava açacağım

"O ŞİŞKOYA DA DAVA AÇACAĞIM"

Somer Şef'in kızını görmeye gittiğini belirtip öfkelendi. "Karısını aldatan adamın orada işi ne!" dedi. Somer şefle ilgili iddialarını dün de devam ettirdi. Şunları söyledi: "Bana iki kez sorulmasına ve izin vermeme rağmen Somer Şef'e adresi kim söylüyor? Eski eşini kendisinden 25 yaş küçük biriyle aldatan Somer Şef'e nasıl izin veriliyor? O şişkoya da dava açacağım. Bu adamda hiç beyin yok mu? 'Dış kapının dış mandalıyım' demiyor mu? Kızım bu şahsı hiç tanımıyor. Sadece babasının eski ev arkadaşı."

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Kızını ifşalayan Deniz Akkaya ünlü şef Somer Sivrioğlu’nu hedef aldı! O şişkoya dava açacağım

Somer Şef ise iddialarla ilgili sessiz kalmayı tercih etti. Ancak Instagram'dan yaptığı paylaşım cevap gibiydi: İnsan hep bilmediğinden değil ya... Bazen de bildiğinden susar. Edep bilir, susar. Sabır bilir, susar. Saygı bilir, susar. Sevgi bilir, susar. Bazen de anlayanı olmadığını bilir, susar.