27 Eylül 2024, Cuma
Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil bakın kaç yaşındaymış! Meğerse Mert Ramazan Demir'den...
Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını'nın kadrosuna güzel oyuncu Pelin Akil de dahil oldu. Seyran ile Ferit'in ayrılığının üzerinden iki yıl geçmesiyle başlayan hikayede Ferit'ten yaşça büyük olan Diyar, onun yeni kıymetlisi olarak karşımıza çıktı. Bu sebeple Mert Ramazan Demir ile Pelin Akil'in arasındaki yaş farkı da merak konusu oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.09.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 10:12