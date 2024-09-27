Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil bakın kaç yaşındaymış! Meğerse Mert Ramazan Demir'den...

Akil için sosyal medyada "Ferit'in ablası gibi duruyor" yorumları yapıldı. Bu eleştirilerin ardından Akil, "Kötü bir şey değil" Zaten senaryoda da yaşı büyük ondan. Onu daha toparlayan düzene sokan bir hikayesi var. Sonra çok daha farklı şeyler olacak. İzleyelim görelim hep beraber"