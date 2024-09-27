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Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil bakın kaç yaşındaymış! Meğerse Mert Ramazan Demir'den...

Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını'nın kadrosuna güzel oyuncu Pelin Akil de dahil oldu. Seyran ile Ferit'in ayrılığının üzerinden iki yıl geçmesiyle başlayan hikayede Ferit'ten yaşça büyük olan Diyar, onun yeni kıymetlisi olarak karşımıza çıktı. Bu sebeple Mert Ramazan Demir ile Pelin Akil'in arasındaki yaş farkı da merak konusu oldu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.09.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 10:12
Yalı Çapkını’nın Diyar’ı Pelin Akil bakın kaç yaşındaymış!

Pelin Akil, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile arasındaki yaş farkıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yalı Çapkını’nın Diyar’ı Pelin Akil bakın kaç yaşındaymış!

İlk olarak "Arka Sıradakiler" dizisinde dikkatleri üzerine çeken Akil, bu başarılı başlangıçtan sonra "Seksenler," "Suskunlar," "Kızıl Elma," ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi projelerde rol alan Pelin Akili şimdi ise Yalı Çapkını dizisinde "Diyar" karakteriyle karşımıza çıktı.

Yalı Çapkını’nın Diyar’ı Pelin Akil bakın kaç yaşındaymış!

Akil için sosyal medyada "Ferit'in ablası gibi duruyor" yorumları yapıldı. Bu eleştirilerin ardından Akil, "Kötü bir şey değil" Zaten senaryoda da yaşı büyük ondan. Onu daha toparlayan düzene sokan bir hikayesi var. Sonra çok daha farklı şeyler olacak. İzleyelim görelim hep beraber"

Yalı Çapkını’nın Diyar’ı Pelin Akil bakın kaç yaşındaymış!

Açıklamaların ardından Mert Ramazan Demir ile Pelin Akil'in arasındaki yaş farkı merak edildi. Mert Ramazan Demir 25 Kasım 1998, Pelin Akil ise 17 Nisan 1986 doğumludur. Akil, Demir'den 12 yaş büyüktür.

Yalı Çapkını’nın Diyar’ı Pelin Akil bakın kaç yaşındaymış!

PELİN AKİL KİMDİR?

17 Nisan 1986'da İstanbul'da doğan Pelin Akil, İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro Bölümü mezunudur. Akil, 2016'da Arka Sıralar dizisinde oynarken tanıştığı, kendisi gibi oyucu Anıl Altan ile dünyaevine girdi.