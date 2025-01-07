07 Ocak 2025, Salı

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri "Asit kuyusuna attılar" Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi olayı: Nezaket Kışı kim öldürdü?

"Asit kuyusuna attılar" Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi olayı: Nezaket Kışı kim öldürdü?

Müge Anlı'nın programında aydınlatılan Nezaket Uyur cinayeti, bir cinayeti daha ortaya çıkardı. 20 yıl önceki olayla ilgili 3 kişi tutuklanırken, şoke eden iddialar ortaya atıldı. Uyur'un ölümünde adı geçen Nihat Önel'in başka cinayetlerde de parmağı olduğu öne sürüldü. 6 kişinin daha ölümünden şüphe edilirken, Nezaket Kışı'nın asit kuyuna atıldığı iddia edildi. Peki Nezaket Kışı kim öldürdü? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:55 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:19
Müge Anlı’da 2. Palu Ailesi olayı: Nezaket Kışı kim öldürdü? Asit kuyusuna attılar

20 yıllık düğüm Müge Anlı'da çözüldü! Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler, 2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u aramak için Müge Anlı'ya gelmişti. Üç kız kardeş, annelerini babalarının öldürdüğünü iddia etmişti. Cinayetle suçlanan baba Yusuf, bu süreç boyunca suçlamaları kabul etmemişti.

Müge Anlı’da 2. Palu Ailesi olayı: Nezaket Kışı kim öldürdü? Asit kuyusuna attılar

Bunun üzerine eski eş ile birlikte 5 kişinin gözaltına alınan 5 kişide cinayeti itiraf etti. İtirafa göre, amca Adem, kardeşinin eşi Nezaket ile ilişki yaşadığını, bu ilişkiyi kardeşi Yusuf'un öğrendiğini, intikam için tecavüz ederek öldürdüklerini söyledi.

Müge Anlı’da 2. Palu Ailesi olayı: Nezaket Kışı kim öldürdü? Asit kuyusuna attılar

NEZAKET UYUR CİNAYETİNDE 3 TUTUKLAMA!

Nezaket Uyur cinayetinde zanlılar için son durak Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu oldu. Eski eş Yusuf Bığrık, kayınbirader Adem Bığrık ve "her şeyi Yusuf ağabeyim planladı" diyen diğer kayınbirader Hüseyin Kılıç kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Müge Anlı’da 2. Palu Ailesi olayı: Nezaket Kışı kim öldürdü? Asit kuyusuna attılar

Ancak olay bu kadarla sınırlı kalmadı. Nezaket Uyur'un cinayeti ile ilgili adı geçen bir başka isim Nihat Önel'di. Nihat Ö.'nün Nezaket Uyur'u boğup, boynunu kırarak öldürdüğü ardından cesedi Hüseyin K. ile birlikte ormanlık alanın içine çekerek üzerini yapraklarla örterek sakladıkları belirlendi.

Müge Anlı’da 2. Palu Ailesi olayı: Nezaket Kışı kim öldürdü? Asit kuyusuna attılar

Şu anda Sinop cezaevinde olduğu bilinen Nihat Önel'in o dönem kardeşlere yardım ettiği iddia edildi. Önel'in kiralık katil olarak tutulduğu iddia edildi.

Müge Anlı’da 2. Palu Ailesi olayı: Nezaket Kışı kim öldürdü? Asit kuyusuna attılar

Nihat'ın Nezaket'in eski eşi Yusuf'un köylüsü olduğu ortaya çıktı. Tam da Nezaket'in kaybolduğu 2004 - 2005 yıllarında Nihat'ın, abisi Adil'in 17-18 yaşlarındaki dini nikahlı eşini ortadan kaldırdığı iddia edildi.

Müge Anlı’da 2. Palu Ailesi olayı: Nezaket Kışı kim öldürdü? Asit kuyusuna attılar

Dünkü yayında eş zamanlı olarak öldürülen 2 kadının yanı sıra Zekiye halanın da kayıplara karıştığı iddia edilmişti. Müge Anlı kaybı bugünkü yayında doğruladı.

Müge Anlı’da 2. Palu Ailesi olayı: Nezaket Kışı kim öldürdü? Asit kuyusuna attılar

Zekiye haladan da aynı şekilde haber alınamadığı ortaya çıktı. İddiaya göre, Adil'in öldürdüğü isimlerden biri de halaları Zekiye Aydın'dı. Aydın'ın maddi durumu nedeniyle ortadan kaldırıldığı iddia edildi. Yurt dışına kaçtığını söylenen Zekiye Aydın'ın kocası ve evlatlığının da öldürüldüğü iddialar arasına yerleşti.

Müge Anlı’da 2. Palu Ailesi olayı: Nezaket Kışı kim öldürdü? Asit kuyusuna attılar

Nezaket cinayeti ile ilgili konuşan gizli tanık, bu olayında dışında başka cinayetlerin işlendiğini söyledi. Olayda 6 kişinin faili meçhul cinayete kurban gittiğini iddia etti.

Müge Anlı’da 2. Palu Ailesi olayı: Nezaket Kışı kim öldürdü? Asit kuyusuna attılar

"ASİT KUYUSUNA ATTIKLARINI SÖYLEDİLER"

Bunun üzerine yayına yüzünü göstermeden katılan bir tanık, şoke eden iddialarda bulundu.

Müge Anlı’da 2. Palu Ailesi olayı: Nezaket Kışı kim öldürdü? Asit kuyusuna attılar

Tanık, "Nezaket Kışı asit kuyusuna attıklarını söylediler" dedi.

Müge Anlı’da 2. Palu Ailesi olayı: Nezaket Kışı kim öldürdü? Asit kuyusuna attılar

Olayla ilgili yeni detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.