"Asit kuyusuna attılar" Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi olayı: Nezaket Kışı kim öldürdü?

Bunun üzerine eski eş ile birlikte 5 kişinin gözaltına alınan 5 kişide cinayeti itiraf etti. İtirafa göre, amca Adem, kardeşinin eşi Nezaket ile ilişki yaşadığını, bu ilişkiyi kardeşi Yusuf'un öğrendiğini, intikam için tecavüz ederek öldürdüklerini söyledi.