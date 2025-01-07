07 Ocak 2025, Salı
"Asit kuyusuna attılar" Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi olayı: Nezaket Kışı kim öldürdü?
Müge Anlı'nın programında aydınlatılan Nezaket Uyur cinayeti, bir cinayeti daha ortaya çıkardı. 20 yıl önceki olayla ilgili 3 kişi tutuklanırken, şoke eden iddialar ortaya atıldı. Uyur'un ölümünde adı geçen Nihat Önel'in başka cinayetlerde de parmağı olduğu öne sürüldü. 6 kişinin daha ölümünden şüphe edilirken, Nezaket Kışı'nın asit kuyuna atıldığı iddia edildi. Peki Nezaket Kışı kim öldürdü? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:55 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:19