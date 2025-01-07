Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova 15 yıllık evliliklerini sonlandırdı!

Sabah'tan Bülent Cankurt'un Tan Sağtürk ve eşinin boşanma haberini kaleme aldığı o yazısı:

"Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri maalesef yeni yılda da devam ediyor! Yeni yılın ilk günlerinde, yine bir boşanma haberi kulağıma geldi. Flört etmeye başladıklarını da nikah masasına oturacaklarını da ilk bu köşeden öğrendiğiniz Tan Sağtürk ile Elana Kuznetsova boşanmış. Mutluluklarına onlarca kez şahit olduğum Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile dansçı ve oyuncu eşi Elana Kuznetsova'nın 15 yıllık evlilikleri maalesef sona ermiş. Duyunca çok şaşırdım ama neyse ki, iki çocuğu olan ünlü çift, kırıp dökmeden, medenice boşanmayı başarmış. Hatta her konuda anlaşarak ve dost kalarak boşandıklarını öğrendiğim çift, çocuklarının huzur ve mutluluğu için de birbirlerine çok yakın evlerde yaşayacakmış. Vallahi bravo; boşanırken birbirlerinin gözünü oymaya çalışan çiftler örnek alsın"