07 Ocak 2025, Salı

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova 15 yıllık evliliklerini sonlandırdı!

Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova 15 yıllık evliliklerini sonlandırdı!

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile dansçı ve oyuncu eşi Elana Kuznetsova'dan kötü haber geldi. 15 yıl önce nikah masasına oturan ve iki çocuğu olan çift, anlaşmalı olarak boşandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2025 14:14 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:14
Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova 15 yıllık evliliklerini sonlandırdı!

"İkinci Bahar" ve "Bez Bebek" gibi dizilerde rol alan ve balet olan Tan Sağtürk, 2023 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür'ü olarak atanmıştı.

Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova 15 yıllık evliliklerini sonlandırdı!

15 yıl önce Elana Kuznetsova ile nikah masasına oturan Sağtürk'ün bu evliliğinden Ada ve Teo isminde çocukları dünyaya gelmişti.

Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova 15 yıllık evliliklerini sonlandırdı!

15 senedir birlikte olan çift yollarını ayırma kararı aldı. Anlaşmalı olarak boşanan Kuznetsova ve Sağtürk, çocuklarının etkilenmemesi için birbirlerine yakın evlerde oturmaya devam edeceklerini açıkladı.

Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova 15 yıllık evliliklerini sonlandırdı!

Sabah'tan Bülent Cankurt'un Tan Sağtürk ve eşinin boşanma haberini kaleme aldığı o yazısı:

"Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri maalesef yeni yılda da devam ediyor! Yeni yılın ilk günlerinde, yine bir boşanma haberi kulağıma geldi. Flört etmeye başladıklarını da nikah masasına oturacaklarını da ilk bu köşeden öğrendiğiniz Tan Sağtürk ile Elana Kuznetsova boşanmış. Mutluluklarına onlarca kez şahit olduğum Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile dansçı ve oyuncu eşi Elana Kuznetsova'nın 15 yıllık evlilikleri maalesef sona ermiş. Duyunca çok şaşırdım ama neyse ki, iki çocuğu olan ünlü çift, kırıp dökmeden, medenice boşanmayı başarmış. Hatta her konuda anlaşarak ve dost kalarak boşandıklarını öğrendiğim çift, çocuklarının huzur ve mutluluğu için de birbirlerine çok yakın evlerde yaşayacakmış. Vallahi bravo; boşanırken birbirlerinin gözünü oymaya çalışan çiftler örnek alsın"

Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova 15 yıllık evliliklerini sonlandırdı!

Tan Sağtürk'ün eski eşi ve çocukları

Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova 15 yıllık evliliklerini sonlandırdı!

Tan Sağtürk ve eski eşi Elana Kuznetsova