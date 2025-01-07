Ferdi Tayfur'un klibindeki "Fadime" Umut Akyürek'miş! Gençlik hali...

"YILLARCA VOKALİSTLİĞİNİ YAPTIM"

Umut Akyürek, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben o yıllarda konservatuvar hazırlık sınıfındaydım, Ferdi Tayfur, eserlerini okutacak bir kadın solist aradığı haberi yayıldı. Özer Arkun vesilesiyle ben bu iş için gittim, beğendiler ve albüm için 12 şarkı okudum. Fotoğraflar bile çekildi ama ben son anda kararsız kaldım. Ancak Ferdi ağabey o kadar büyüklük gösterdi ki...