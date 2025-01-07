07 Ocak 2025, Salı
Ferdi Tayfur'un klibindeki "Fadime" Umut Akyürek'miş! Gençlik hali...
Arabesk müziğin duayeni Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. 4 Ocak'ta son yolcululuğuna uğurlanan usta sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğarken, Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, yaptığı itirafla dikkat çekti. Kariyerine Tayfur'un vokalistliğini yaparak adım atan Akyürek, 'Fadime'nin Düğünü' klibindeki beyaz gelinlikli kişinin kendisi olduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 07.01.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:34