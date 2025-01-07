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Ferdi Tayfur'un klibindeki "Fadime" Umut Akyürek'miş! Gençlik hali...

Arabesk müziğin duayeni Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. 4 Ocak'ta son yolcululuğuna uğurlanan usta sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğarken, Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, yaptığı itirafla dikkat çekti. Kariyerine Tayfur'un vokalistliğini yaparak adım atan Akyürek, 'Fadime'nin Düğünü' klibindeki beyaz gelinlikli kişinin kendisi olduğunu söyledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:34
Ferdi Tayfur’un klibindeki Fadime Umut Akyürek’miş! Gençlik hali...

"İçm Yanar", "Ben de özledim", "Çeşme", "Hatıran yeter", "Emmioğlu", "Bana sor" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Ferdi Tayfur’un klibindeki Fadime Umut Akyürek’miş! Gençlik hali...

4 Ocak Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanan Tayfur'un vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğarken, Umut Akyürek, şaşırtan bir itirafta bulundu.

Ferdi Tayfur’un klibindeki Fadime Umut Akyürek’miş! Gençlik hali...

"O KLİPTEKİ FADİME BENİM"

Akyürek, paylaşımında "Yağmurlu bir günde son görevimizi yaptık.Hakikaten söyleyecek söz bulamıyorum, bazı insanlar vardır Ferdi ağabey gibi ölüm hiç yakışmıyor onlara. Yaşı kaç olursa olsun sanki ölümsüzmüş gibi geliyor.

Ferdi Tayfur’un klibindeki Fadime Umut Akyürek’miş! Gençlik hali...

Ferdi ağabey benim hayatımda ve eşimin hayatında hakikaten babalık yapmış bir insandır. 34 yıl önce vokalistliğini yaptık, bize ekmek verdi. Sahne tozunu ilk onunla yuttuk. Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime'de benim, klipte de oynadım. Hatta o dönem bir albüm çalışması da yaptık" dedi.

Ferdi Tayfur’un klibindeki Fadime Umut Akyürek’miş! Gençlik hali...

"YILLARCA VOKALİSTLİĞİNİ YAPTIM"

Umut Akyürek, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben o yıllarda konservatuvar hazırlık sınıfındaydım, Ferdi Tayfur, eserlerini okutacak bir kadın solist aradığı haberi yayıldı. Özer Arkun vesilesiyle ben bu iş için gittim, beğendiler ve albüm için 12 şarkı okudum. Fotoğraflar bile çekildi ama ben son anda kararsız kaldım. Ancak Ferdi ağabey o kadar büyüklük gösterdi ki...

Ferdi Tayfur’un klibindeki Fadime Umut Akyürek’miş! Gençlik hali...

Bana ne kırıldı ne gücendi. 'İçine nasıl siniyorsa öyle yap kızım. Ben hep arkadandayım' dedi. Ben öğrencilik yıllarım boyunca onun vokalistliğini yaptım"

Ferdi Tayfur’un klibindeki Fadime Umut Akyürek’miş! Gençlik hali...

Umut Akyürek'in gençliği...

Ferdi Tayfur’un klibindeki Fadime Umut Akyürek’miş! Gençlik hali...

Öte yandan 79 yaşında hayatını kaybeden merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katılan Akyürek, üzüntüsünü "Ülkemizin başı sağ olsun. Gerçek bir sanatçıyı, gerçek bir halk ozanını, duruşuyla ve tavrıyla örnek birini kaybettik. Hastaydı ama hala inanamıyorum öldüğüne." sözleriyle dile getirmişti.

Ferdi Tayfur’un klibindeki Fadime Umut Akyürek’miş! Gençlik hali...

Merhum sanatçı Ferdi Tayfur