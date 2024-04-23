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Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın yakışıklı oğluna bakın! 10 yaşındaki Ahmet Kaan kocaman olmuş...

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gürsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın bulunduğu Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya'nın hayatı merak ediliyor. Özellikle minik oğlu Ahmet Kaan annesine benzerliğiyle dikkat çekerken babasının da ünlü oyuncu olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın yakışıklı oğlu...

Giriş Tarihi: 23.04.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 11:28
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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın yakışıklı oğluna bakın! 10 yaşındaki Ahmet Kaan kocaman olmuş...

Oyunculuk kariyeri boyunca dikkat çeken performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Ecem Özkaya, aynı zamanda sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine sahip. Bahar dizisindeki Rengin karakteriyle adından sıkça söz ettiren genç oyuncunun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın yakışıklı oğluna bakın! 10 yaşındaki Ahmet Kaan kocaman olmuş...

Özkaya, bu kez oğlu Ahmet Kaan ile yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Şimdilerde 10 yaşında olan Ahmet Kaan'ın babası da ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ.

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın yakışıklı oğluna bakın! 10 yaşındaki Ahmet Kaan kocaman olmuş...

Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ'ın evlilikleri 2019'da bitti.

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın yakışıklı oğluna bakın! 10 yaşındaki Ahmet Kaan kocaman olmuş...

İşte Ecem Özkaya'nın oğlu başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın yakışıklı oğluna bakın! 10 yaşındaki Ahmet Kaan kocaman olmuş...

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