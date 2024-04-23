23 Nisan 2024, Salı
Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın yakışıklı oğluna bakın! 10 yaşındaki Ahmet Kaan kocaman olmuş...
Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gürsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın bulunduğu Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya'nın hayatı merak ediliyor. Özellikle minik oğlu Ahmet Kaan annesine benzerliğiyle dikkat çekerken babasının da ünlü oyuncu olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın yakışıklı oğlu...
Giriş Tarihi: 23.04.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 11:28
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