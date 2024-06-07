07 Haziran 2024, Cuma
Müge Anlı stüdyosu buz kesti! Kıyma makinesi cinayetinde korkunç iddia! Salça yapıp sattılar...
Müge Anlı'nın programında ortaya atılan bir iddia, büyük bir şok etkisi yarattı. Kayıp Güllü Çolak'ın akrabası olan Ahmet, canlı yayında korkunç bir gerçeği açıklamıştı. Ahmet, "Nenem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler" demişti. Müge Anlı'nın bugünkü programına (7 Haziran) Güllü Çolak ve annesi de atıldı. Programda ismini vermek istemeyen bir izleyici ise korkunç bir iddiada bulundu. İşte Müge Anlı kıyma makinesi cinayetinin detayları...
Giriş Tarihi: 07.06.2024 12:43
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