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Müge Anlı stüdyosu buz kesti! Kıyma makinesi cinayetinde korkunç iddia! Salça yapıp sattılar...

Müge Anlı'nın programında ortaya atılan bir iddia, büyük bir şok etkisi yarattı. Kayıp Güllü Çolak'ın akrabası olan Ahmet, canlı yayında korkunç bir gerçeği açıklamıştı. Ahmet, "Nenem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler" demişti. Müge Anlı'nın bugünkü programına (7 Haziran) Güllü Çolak ve annesi de atıldı. Programda ismini vermek istemeyen bir izleyici ise korkunç bir iddiada bulundu. İşte Müge Anlı kıyma makinesi cinayetinin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 12:43
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Müge Anlı stüdyosu buz kesti! Kıyma makinesi cinayetinde korkunç iddia! Salça yapıp sattılar...

Müge Anlı'nın programında akılma bir olay işlendi. Kahramanmaraş'ta yaşayan 33 yaşındaki Güllü Çolak, 2 ay önce sırra kadem bastı. Başkasıyla evli olan ve Güllü ile aşk yaşayan Mehmet ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Genç kadının bulunması için Müge Anlı ve ekininden yardım istedi.

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Müge Anlı stüdyosu buz kesti! Kıyma makinesi cinayetinde korkunç iddia! Salça yapıp sattılar...

Müge Anlı'nın programında akılma bir olay işlendi. Kahramanmaraş'ta yaşayan 33 yaşındaki Güllü Çolak, 2 ay önce sırra kadem bastı. Başkasıyla evli olan ve Güllü ile aşk yaşayan Mehmet ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Genç kadının bulunması için Müge Anlı ve ekininden yardım istedi.

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Müge Anlı stüdyosu buz kesti! Kıyma makinesi cinayetinde korkunç iddia! Salça yapıp sattılar...

Güllü ise yayına bağlanıp Mehmet'ten şiddet gördüğü için ailesine sığındığını anlattı. Mehmet'in kendisinden sonra iki evli kadını daha kaçırdığını, bu kadınları kandırıp altınlarını aldığını, o kadınların da yuvasını yıktığını anlattı. Bugünkü canlı yayında ise inanılmaz gelişmeler yaşandı.

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Müge Anlı stüdyosu buz kesti! Kıyma makinesi cinayetinde korkunç iddia! Salça yapıp sattılar...

Güllü'nün eski eşi Murat da canlı yayına katıldı. Güllü'nün akrabası Ahmet ise genç kadının para için birliktelikler yaşadığı iddiasını ortaya attı. Ahmet daha sonra kan donduran bir iddia ortaya attı. Bir adamın öldürülüp kıyma makinesinde çekildiğini anlattı.

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Müge Anlı stüdyosu buz kesti! Kıyma makinesi cinayetinde korkunç iddia! Salça yapıp sattılar...

Yayında konuşan Müge Anlı "Ayrıca aramızda Ahmet var. Ahmet de Güllü Hanım'ın yeğeni. Bildiğini saklamak da suça iştiraktir aslında baktığınız zaman. Halan oluyormuş senin Güllü. Sen onun aslında evlilik vaadiyle dolandırma işi yaptığını iddia ediyorsun. Bugün stüdyomuzdasın. Ama arkadaşlarımıza bir şey daha anlatmışsın. Aferin sana.