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Sıla Türkoğlu'nun rol arkadaşı usta oyuncunun oğluymuş! Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner annesiyle aynı dizide...

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Kaan Taşaner de katılmıştı. Dizide Giray karakterine hayat veren yakışıklı oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Özellikle annesinin kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı. Sıla Türkoğlu'nun rol arkadaşı Kaan Taşaner, bakın kimin oğlu çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 11:57
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Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı usta oyuncunun oğluymuş! Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner annesiyle aynı dizide...

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini paylaştığı diziye Kaan Taşaner de dahil olmuştu.

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Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı usta oyuncunun oğluymuş! Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner annesiyle aynı dizide...

Yakışıklı oyuncu, 2010-2012 yılları arasında yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.

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Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı usta oyuncunun oğluymuş! Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner annesiyle aynı dizide...

Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu'nun rol arkadaşı olan Kaan Taşaner hakkında çıkan bilgi ise herkesi şaşırttı.

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Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı usta oyuncunun oğluymuş! Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner annesiyle aynı dizide...

Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul, Rengarenk adlı dizilerde oynayan Kaan Taşaner hakkında araştırma yapan sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Meğer anne-oğul aynı dizide oynamış...

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Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı usta oyuncunun oğluymuş! Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner annesiyle aynı dizide...

İşte Kaan Taşaner başta olmak üzere ünlülerin anneleri...