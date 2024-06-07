07 Haziran 2024, Cuma
Sıla Türkoğlu'nun rol arkadaşı usta oyuncunun oğluymuş! Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner annesiyle aynı dizide...
Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Kaan Taşaner de katılmıştı. Dizide Giray karakterine hayat veren yakışıklı oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Özellikle annesinin kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı. Sıla Türkoğlu'nun rol arkadaşı Kaan Taşaner, bakın kimin oğlu çıktı.
Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 11:57
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