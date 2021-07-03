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İpek’in başı belada! Baş Belası’nda Şahin ne yapacak?

Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt cinayet büro baş komiseri Şahin ve psikolog İpek'in eğlenceli öyküsü izleyiciden büyük ilgi görürken dizinin yeni bölümünde, Kadir'in ölümü İpek'in hayatında önemli bir kırılmaya neden olur. İşte Baş Belası'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 03.07.2021 16:23
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İpek’in başı belada! Baş Belası’nda Şahin ne yapacak?

Kadir'in ölümü İpek'in hayatında önemli bir kırılmaya neden olur. Şahin, Mehmet Amir'e İpek'in Kadir'le görüşmesinin de içinde olduğu olay yeri tutanağını verir.

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İpek’in başı belada! Baş Belası’nda Şahin ne yapacak?

Bu tutanak işleme konursa İpek'in emniyette çalışması imkansız hale gelecektir. Başından beri İpek'i istemeyen Şahin ayağına gelen bu fırsatı kullanmak istemektedir.

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İpek’in başı belada! Baş Belası’nda Şahin ne yapacak?

İpek işini kaybetme korkusu yaşasa da görevini yapmaktan geri durmaz.

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İpek’in başı belada! Baş Belası’nda Şahin ne yapacak?

Bir gecekondunun bodrum katındaki gizli mezarda bir ceset bulunur. Emniyete gelen bir telefon bulunan cesedin dedesine ait olduğunu söyler.

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İpek’in başı belada! Baş Belası’nda Şahin ne yapacak?

Cinayet büro ekibi sadece İpek'le iletişim kuran bu adamın katil olduğunu düşünse de İpek yaptığı incelemelerle geçmişte yaşanmış hüzünlü bir aşk hikayesini ortaya çıkarır.