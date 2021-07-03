03 Temmuz 2021, Cumartesi
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İpek’in başı belada! Baş Belası’nda Şahin ne yapacak?
Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt cinayet büro baş komiseri Şahin ve psikolog İpek'in eğlenceli öyküsü izleyiciden büyük ilgi görürken dizinin yeni bölümünde, Kadir'in ölümü İpek'in hayatında önemli bir kırılmaya neden olur. İşte Baş Belası'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 03.07.2021 16:23
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