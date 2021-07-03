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Yeşilçam’ın yıldızı Kartal Tibet’e son veda! Sevenleri yalnız bırakmadı

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerine, tören yapılmadan pandemi kuralları içerisinde uğurlanacak olan Kartal'ın cenazesi Zincirlikuyu Cami'sine getirildi. Töreni pek çok seveni katılırken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Hülya Koçyiğit, Nuri Alço, Kartal Tibet'in eşi Gündüz Tibet, oğlu Kanat Tibet, kızı Kumru Tibet, çok sayıda ünlü isim katıldı.

Giriş Tarihi: 03.07.2021 13:43 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 14:00
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Yeşilçam’ın yıldızı Kartal Tibet’e son veda! Sevenleri yalnız bırakmadı

Yeşilçam sinemasının usta isimlerinden olan ünlü oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncu için Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenleniyor.

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Yeşilçam’ın yıldızı Kartal Tibet’e son veda! Sevenleri yalnız bırakmadı

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Hülya Koçyiğit, Nuri Alço, Kartal Tibet'in eşi Gündüz Tibet, oğlu Kanat Tibet, kızı Kumru Tibet, çok sayıda ünlü isim ve hayranları katıldı.

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Yeşilçam’ın yıldızı Kartal Tibet’e son veda! Sevenleri yalnız bırakmadı

Ünlü oyuncu öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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Yeşilçam’ın yıldızı Kartal Tibet’e son veda! Sevenleri yalnız bırakmadı

Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Bakan Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyasının en önemli sanatçılarından biri maalesef kaybettik. Kartal Tibet sanatçı olarak örnek bir karakterdi. Hepimizin hafızalarında yer etmiş çok önemli karakterlere hayat vermiştir. Bizlere düşen sanatçımızın isminin kalıcı hala gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Örnek sanatçılarımızı maalesef birer birer kaybediyoruz. Önemli olan onların yerine onların anısını yaşatarak yeni sanatçılarımızı sanat dünyasına kazandırmak. Allahtan rahmet diliyorum. Ailesine sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.

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Yeşilçam’ın yıldızı Kartal Tibet’e son veda! Sevenleri yalnız bırakmadı

Törene katılan Hülya Koçyiğit ise "Her şeyden önce bu büyük sanatçıya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Siz Türk halkının temsilcisiniz. Sanatçılar yaşarken değil her zaman eserleriyle anılmalı. Onun bize armağan ettiği çok güzel filmler var. O filmlerle sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum" diye konuştu.