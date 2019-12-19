Müge Anlı programındaki avukat kimdir? ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkan avukat hakkındaki gerçekler

ATV ekranlarında Türkiye'nin nabzını tutan Müge Anlı ile programa çıkan avukat Rahmi Özkan, milyonların dikkatini çekti ve sevgisini kazandı. Tavırları ve Müge Anlı ile uyumuyla dikkat çeken avukat Rahmi Özkan, büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Programda Müge Anlı'ya gerek görüşleriyle gerek hukuk alanındaki bilgisiyle yardımcı olan avukat Rahmi Özkan'ın özel hayatı merak konusu oldu. Peki Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan kimdir? İşte merak edilen gerçekler...