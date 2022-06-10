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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe görüntülendi! Babasının kopyası 👨‍👩‍👦

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe görüntülendi! Babasının kopyası 👨‍👩‍👦

2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ, denizden çıkar çıkmaz soluğu oğlu Kurt Efe'nin yanında aldı. İlk kez görüntülenen Kurt Efe'nin babasıyla benzerliği dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 10.06.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 09:32
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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe görüntülendi! Babasının kopyası 👨‍👩‍👦

2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe, 15 Nisan tarihinde dünyaya gelmişti. Doğuma giren Tatlıtuğ, gözyaşlarını tutamamış; altın saçlı Kurt Efe'nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenilmişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe görüntülendi! Babasının kopyası 👨‍👩‍👦

Ünlü isim bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etmişti: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe görüntülendi! Babasının kopyası 👨‍👩‍👦

"İKİ İSMİN DE BİZİM İÇİN ANLAMI VAR"

Tercih ettikleri Kurt Efe ismi de sosyal medyada gündem olan çiftten Tatlıtuğ, bu konuyla ilgili olarak, Eşim Başak zaten açıklama yapmıştı. Her iki ismin de bizim için anlamı var. Çok severek koyduk. Sağlıklı, sıhhatli yaşasın. Vatana millete ve anasına babasına hayırlı evlat olsun" şeklinde konuşmuştu.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe görüntülendi! Babasının kopyası 👨‍👩‍👦

Ünlü çift, 'Kurt' adı için; 2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah'la paylaştığı projeden esinlendiği belirtilmişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe görüntülendi! Babasının kopyası 👨‍👩‍👦

"BÜYÜLÜ BİR ŞEY"

Tüm bunların ardından Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez babalığı anlattı. L'Officiel'e konuşan ünlü oyuncu şunları söyledi:

Diyorlar ki erkekler çocukları doğmadan babalık hissiyatına giremezler. Bende tam tersi oldu. Başak'ın karnının büyüdüğünü hissediyorum. Karnı gözlerimin önünde büyürken benim o hissiyata girememem mümkün mü sence? Dönüşmeye başladım. Çekmiş olduğu sıkıntıyı kendi bedenimde hissetmeye başladım. Büyülü bir şey...