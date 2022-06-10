10 Haziran 2022, Cuma
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe görüntülendi! Babasının kopyası 👨👩👦
2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ, denizden çıkar çıkmaz soluğu oğlu Kurt Efe'nin yanında aldı. İlk kez görüntülenen Kurt Efe'nin babasıyla benzerliği dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 10.06.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 09:32
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