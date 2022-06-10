Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe görüntülendi! Babasının kopyası 👨‍👩‍👦

"İKİ İSMİN DE BİZİM İÇİN ANLAMI VAR"

Tercih ettikleri Kurt Efe ismi de sosyal medyada gündem olan çiftten Tatlıtuğ, bu konuyla ilgili olarak, Eşim Başak zaten açıklama yapmıştı. Her iki ismin de bizim için anlamı var. Çok severek koyduk. Sağlıklı, sıhhatli yaşasın. Vatana millete ve anasına babasına hayırlı evlat olsun" şeklinde konuşmuştu.