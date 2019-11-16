Müge Anlı nereli? Herkes bu soruya yanıt arıyor!

Müge Anlı adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan ve çözdüğü olaylarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Müge Anlı ile Tatlı Sert programının hayranları Müge Anlı ile ilgili merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Birçok katilin bulunmasını sağlayan, kayıpları bulan ve cinayetlerin aydınlatılmasını sağlayan Müge Anlı'nın nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Müge Anlı nereli? İşte başta Müge Anlı olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen memleketleri...

Giriş Tarihi: 16.11.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 15:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





