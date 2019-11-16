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Müge Anlı nereli? Herkes bu soruya yanıt arıyor!

Müge Anlı adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan ve çözdüğü olaylarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Müge Anlı ile Tatlı Sert programının hayranları Müge Anlı ile ilgili merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Birçok katilin bulunmasını sağlayan, kayıpları bulan ve cinayetlerin aydınlatılmasını sağlayan Müge Anlı'nın nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Müge Anlı nereli? İşte başta Müge Anlı olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen memleketleri...

Giriş Tarihi: 16.11.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 15:33
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Müge Anlı nereli? Herkes bu soruya yanıt arıyor!

Müge Anlı yine sosyal medyada olay oldu. Yaz döneminde bile tatil yapmak yerine Güven Bana programını sunan Müge Anlı, hayatını işine adamış ender isimlerden olmayı başardı. ATV'nin önemli yüzlerinden Müge Anlı, aydınlattığı olaylar gündemi belirlemeye de devam ediyor. Sevenlerinin ilgi odağı olan Müge Anlı'nın özel hayatı mercek altına alındı.

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Müge Anlı nereli? Herkes bu soruya yanıt arıyor!

atv ekranlarında hafta içi her sabah sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla milyonlara ulaşan ünlü sunucu, bu kez sevenleri tarafından araştırıldı. Müge Anlı'nın hayranları aslen nereli olduğunu merak etti. Peki Müge Anlı nereli? İşte Müge Anlı ve ünlülerin memleketleri.

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Müge Anlı nereli? Herkes bu soruya yanıt arıyor!

Burak Özçivit - Gaziantep

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Müge Anlı nereli? Herkes bu soruya yanıt arıyor!

Murat Ünalmış - Kayseri

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Müge Anlı nereli? Herkes bu soruya yanıt arıyor!

Can Yaman - Yugoslavya