Ahmet Kaya ölümünün 19.yılında unutulmadı! O fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı

Malatya'ya göç etmiş olan bir ailenin beşinci çocuğu olarak doğan Ahmet Kaya'nın hayatı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Türkiye'de milyonlarca insan; henüz 43 yaşındayken sonsuzluğa göçen Ahmet Kaya'nın sesiyle 1986'da piyasaya çıkan Şafak Türküsü ile tanıştı ilk kez. Kaya'nın; idam cezasıyla yargılanan Nevzat Çelik'in kaleme aldığı Şafak Türküsü adlı şiirden yaptığı aynı adlı bu beste onu bir anda tüm Türkiye'nin tanımasını sağladı.

