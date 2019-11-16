Ahmet Kaya ölümünün 19.yılında unutulmadı! O fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı
Üzerinden uzun yıllar geçse de küçükten büyüğe herkesin şarkılarını ezbere bildiği Ahmet Kaya'nın ölümünün üzerinden tam 19 yıl geçti. Ölüm yıldönümünde tüm sevenleri tarafından anılan Ahmet Kaya'nın hiçbir yerde paylaşılmamış fotoğrafları da ortaya çıktı. İşte Ahmet Kaya'nın hiçbir yerde görülmemiş fotoğrafları ve hayat hikayesi…
Giriş Tarihi: 16.11.2019 16:30 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 16:32
Ahmet Kaya, 2000 yılında Hoşçakalın Gözüm isimli albümünün kayıtlarını yaparken Fransa'nın gözde kenti Paris'te orte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ahmet Kaya'nın ölümünün 19. yıl dönümünde daha önce gün yüzüne çıkmamış fotoğrafları ilk kez gün yüzüne çıktı.
ÇOK ÖZEL FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI
Yıllarca magazin gazeteciliği yaptıktan sonra Amerika'da hayatını sürdüren Eren Abdullahoğlu, arşiv fotoğraflarını paylaştı. Bir süredir Amerika'da DJ'lik yapan Abdullahoğlu, 1996 yılında Ahmet Kaya ile Bodrum'daki evinde yaptığı söyleşi sırasında çekilen ve hiçbir yerde olmayan çok özel fotoğraflarını paylaştı.
Şarkıları, albümleri, sözleri ile tanıdığımız, Ahmet Kaya 16 Kasım 2000 yılında Fransa'nın Paris şehrinde Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
Malatya'ya göç etmiş olan bir ailenin beşinci çocuğu olarak doğan Ahmet Kaya'nın hayatı birçok kişi tarafından merak ediliyor.
Türkiye'de milyonlarca insan; henüz 43 yaşındayken sonsuzluğa göçen Ahmet Kaya'nın sesiyle 1986'da piyasaya çıkan Şafak Türküsü ile tanıştı ilk kez. Kaya'nın; idam cezasıyla yargılanan Nevzat Çelik'in kaleme aldığı Şafak Türküsü adlı şiirden yaptığı aynı adlı bu beste onu bir anda tüm Türkiye'nin tanımasını sağladı.
Ahmet Kaya aynı yıl bu kez Attila İlhan'ın şiirinden hazırladığı besteyi de seslendirdiği An Gelir adlı albümü çıkardı. Bunu hala birçok kuşağın hafızasından silinmeyen şarkıların yer aldığı albümler takip etti. Kaya'nın tüm Türkiye tarafından tanınması 1980'lerin sonlarında oldu belki ama müzik çok küçük yaştan beri onun tutkusuydu.