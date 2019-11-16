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Kuruluş Osman dizisinin Samsa'sı İsmail Hakkı Ürün herkesi şaşırttı

Kuruluş Osman dizisinin başlamasına sayılı günler kala dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu. atv'nin internet sitesinde yer alan oyuncular arasında en dikkat çeken isim ise Samsa karakterini canlandıracak olan İsmail Hakkı Ürün oldu. Vatandaşlar Kuruluş Osman'ın Samsa'sı hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Samsa ile ilgili en çok merak edilen soru İsmail Hakkı Ürün nereli? oldu.

Giriş Tarihi: 16.11.2019 12:56 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 13:08
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Kuruluş Osman dizisinin Samsa'sı İsmail Hakkı Ürün herkesi şaşırttı

atv'nin internet sitesine bakan vatandaşlar en çok Samsa karakterini merak etmeye başladı. Kuruluş Osman dizisinde Samsa karakterini canlandıracak olan İsmail Hakkı Ürün ile ilgili internette merak ettikleri sorulara cevap aramaya başladı. Aranan soruların başında ise Kuruluş Osman'ın Samsa'sı İsmail Hakkı Ürün aslen nereli? oldu.

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Kuruluş Osman dizisinin Samsa'sı İsmail Hakkı Ürün herkesi şaşırttı

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde çekilen Kuruluş Osman'ın başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar dizinin oyuncuları hakkında merak ettiklerine cevap aramaya başladı.

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Kuruluş Osman dizisinin Samsa'sı İsmail Hakkı Ürün herkesi şaşırttı

İşte başta İsmail Hakkı Ürün olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen memleketleri.

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Kuruluş Osman dizisinin Samsa'sı İsmail Hakkı Ürün herkesi şaşırttı

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

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Kuruluş Osman dizisinin Samsa'sı İsmail Hakkı Ürün herkesi şaşırttı

Müslüm Gürses - Şanlıurfa