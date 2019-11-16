Kuruluş Osman dizisinin Samsa'sı İsmail Hakkı Ürün herkesi şaşırttı

Kuruluş Osman dizisinin başlamasına sayılı günler kala dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu. atv'nin internet sitesinde yer alan oyuncular arasında en dikkat çeken isim ise Samsa karakterini canlandıracak olan İsmail Hakkı Ürün oldu. Vatandaşlar Kuruluş Osman'ın Samsa'sı hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Samsa ile ilgili en çok merak edilen soru İsmail Hakkı Ürün nereli? oldu.