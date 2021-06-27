27 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Milyoner'de çok konuşulan Yeşilçam sorusu! Yeşilçam'ın sıkı takipçileri bile çaresiz kaldı

Milyoner'de çok konuşulan Yeşilçam sorusu! Yeşilçam'ın sıkı takipçileri bile çaresiz kaldı

Milyoner'e Yeşilçam'ın sıkı takipçilerinin bile zorlanacağı soru damga vurdu. ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. İşte Milyoner'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 27.06.2021 01:58 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 02:09
  • 1
  • 219
Milyoner'de çok konuşulan Yeşilçam sorusu! Yeşilçam'ın sıkı takipçileri bile çaresiz kaldı

Milyoner'in yeni bölümünde yarışmacıya yöneltilen Yeşilçam sorusu milyonlarca Yeşilçam hayranını bile ters köşe etti.

İşte Milyoner'in yeni bölümünde yarışmacılara sorulan tüm sorular...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 219
Milyoner'de çok konuşulan Yeşilçam sorusu! Yeşilçam'ın sıkı takipçileri bile çaresiz kaldı
  • 3
  • 219
Milyoner'de çok konuşulan Yeşilçam sorusu! Yeşilçam'ın sıkı takipçileri bile çaresiz kaldı
  • 4
  • 219
Milyoner'de çok konuşulan Yeşilçam sorusu! Yeşilçam'ın sıkı takipçileri bile çaresiz kaldı
  • 5
  • 219
Milyoner'de çok konuşulan Yeşilçam sorusu! Yeşilçam'ın sıkı takipçileri bile çaresiz kaldı