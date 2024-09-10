Müge Anlı Mühendis Gökhan Atakan'ı kim öldürdü? Doktorların cinayet planı! Telefonları sinyal verdi...

Yeni iddialar ve ortaya çıkan ses kaydı, Atakan'ın ölümünün cinayet olarak yeniden araştırılmasına neden oldu. Bu süreçte, doktor Yeliz'in avukatı, ses kayıtlarının hukuksuz olduğunu savundu. Ses kaydının Yeliz'e ait olup olmadığına dair henüz bir tanımlama yapılmadığı belirtildi.