10 Eylül 2024, Salı
Müge Anlı Mühendis Gökhan Atakan'ı kim öldürdü? Doktorların cinayet planı! Telefonları sinyal verdi...
atv'nin ilgiyle izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert"te, mühendis Gökhan Atakan'ın şüpheli ölümü detaylı bir şekilde araştırılıyor. 16 yıl önce karpuz tarlasından aldığı karpuzu yıkarken nehre düşerek boğulduğu söylenen Atakan'ın cinayete kurban gitmiş olabileceği düşünülürken, ortaya çıkan yeni iddialar izleyicileri şoke etti. İşte Müge Anlı mühendis Gökhan Atakan olayına dair merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10.09.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:30