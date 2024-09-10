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Müge Anlı Mühendis Gökhan Atakan'ı kim öldürdü? Doktorların cinayet planı! Telefonları sinyal verdi...

atv'nin ilgiyle izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert"te, mühendis Gökhan Atakan'ın şüpheli ölümü detaylı bir şekilde araştırılıyor. 16 yıl önce karpuz tarlasından aldığı karpuzu yıkarken nehre düşerek boğulduğu söylenen Atakan'ın cinayete kurban gitmiş olabileceği düşünülürken, ortaya çıkan yeni iddialar izleyicileri şoke etti. İşte Müge Anlı mühendis Gökhan Atakan olayına dair merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.09.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:30
Müge Anlı Mühendis Gökhan Atakan’ı kim öldürdü?

Müge Anlı programında işlenen mühendis Gökhan Atakan'ın şüpheli ölümüne ilişkin şoke edici detaylar ortaya çıktı. 2005 yılında Sakarya'nın Geyve ilçesinde boğularak hayatını kaybettiği sanılan mühendis Gökhan Atakan'ın eşi Dr. Yeliz Atakan ve Yeliz'in sevgilisi olduğu iddia edilen Dr. Erdal Bektaş tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor.

Müge Anlı Mühendis Gökhan Atakan’ı kim öldürdü?

Gökhan Atakan'ın doktor eşi Yeliz'in, Atakan'ın ölümünden sonra 2012 yılında ikinci bir evlilik yaptığı ortaya çıktı. Bu evlilik, cinayet dosyasının seyrini değiştirdi.

İddiaya göre, ikinci eşine cinayet itirafında bulunan doktor Yeliz "Gökhan'ı, doktor olan eski sevgilim nehirden aldığı suyla çiftlik evinde boğarak öldürdü. Cenazesini de benim aracımın bagajında taşıyarak götürüp nehre attık" dedi. Bu ifadeleri ses kaydına alan ikinci eş Mehmet, savcılığa başvuruda bulundu.

Müge Anlı Mühendis Gökhan Atakan’ı kim öldürdü?

Yeni iddialar ve ortaya çıkan ses kaydı, Atakan'ın ölümünün cinayet olarak yeniden araştırılmasına neden oldu. Bu süreçte, doktor Yeliz'in avukatı, ses kayıtlarının hukuksuz olduğunu savundu. Ses kaydının Yeliz'e ait olup olmadığına dair henüz bir tanımlama yapılmadığı belirtildi.

Müge Anlı Mühendis Gökhan Atakan’ı kim öldürdü?

Tüm bunların ardından Atakan'ın ailesi, olayın aydınlatılması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Müge Anlı, programında Yeliz'in ifadelerini aktardı. Anlı, "Gökhan karpuzu yıkamak istedi. O sırada suya düştü. Ardından ben de suya atladım, ama onu kurtaramadım. Çıkınca bayıldım." şeklinde ifade verdiğini aktardı.

Müge Anlı Mühendis Gökhan Atakan’ı kim öldürdü?

Anlı, Yeliz ve sevgilisi Erdal'ın doktor olduğunu belirterek, bu durumun otopsi raporlarının gerçekleri ortaya çıkarmasını engelleyebileceğini öne sürdü. Anlı ayrıca, Gökhan'ı evde o nehrin suyunda boğup sonra nehre attıklarının iddia edildiğini açıkladı.