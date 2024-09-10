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Haberler Galeri Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i meğer usta oyuncuyla evliymiş!

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i meğer usta oyuncuyla evliymiş!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nda masum yüzü ve yakışıklılığıyla hafızalara kazınan Ahmet Sezerel'in son hali zaman zaman gündeme geliyor. Filmde "Çalışkan Ahmet" lakabıyla bilinen oyuncunun hayatını merak edip araştıranlar ise eşinin de ünlü olduğunu görünce şaşıp kalıyor. İşte Ahmet Sezerel'in oyuncu eşi ve son hali...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.09.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:46
Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i meğer usta oyuncuyla evliymiş!

Ahmet Sezerel, Hababam Sınıfı'ndaki Çalışkan Ahmet rolüyle 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurdu.

Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i meğer usta oyuncuyla evliymiş!

Son haliyle görenleri şaşkına çeviren usta oyuncu sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i meğer usta oyuncuyla evliymiş!

Ahmet Sezerel'in uzun yıllardır aynı yastığa baş koyduğu eşi ise birçok dizi ve filmden aşina olduğumuz, son olarak ise Yargı dizisinde Başsavcı Nadide'yi canlandırmıştı.

Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i meğer usta oyuncuyla evliymiş!

Ahmet Sezerel ve Ayşen Sezerel çifti, aşk dolu paylaşımlarıyla ve birlikte geçirdikleri uzun yıllarla Instagram hesaplarından takipçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i meğer usta oyuncuyla evliymiş!

İşte Ahmet Sezerel ve eşi Ayşen Sezerel'in son hali...