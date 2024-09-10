10 Eylül 2024, Salı
Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i meğer usta oyuncuyla evliymiş!
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nda masum yüzü ve yakışıklılığıyla hafızalara kazınan Ahmet Sezerel'in son hali zaman zaman gündeme geliyor. Filmde "Çalışkan Ahmet" lakabıyla bilinen oyuncunun hayatını merak edip araştıranlar ise eşinin de ünlü olduğunu görünce şaşıp kalıyor. İşte Ahmet Sezerel'in oyuncu eşi ve son hali...
Giriş Tarihi: 10.09.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:46