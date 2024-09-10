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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses 'Altın ufağım' dediği kızını paylaştı! Elif Ada babasının kopyası...

İbrahim Tatlıses 'Altın ufağım' dediği kızını paylaştı! Elif Ada babasının kopyası...

İmparator İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada isminde bir evladı olmuştu. Ünlü çiftin minik kızları Elif Ada büyüdü. Tatlıses, okula başlayan kızıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Babasına düşkünlüğüyle bilinen Elif Ada'nın son hali ise Tatlıses'e benzetildi. İşte Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses'in kızları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.09.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:35
İbrahim Tatlıses ’Altın ufağım’ dediği kızını paylaştı!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız, 2011-2013 yılları arasında evli kalmıştı. Çiftin bu evliliklerinden Elif Ada adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

İbrahim Tatlıses ’Altın ufağım’ dediği kızını paylaştı!

Tatlıses'in "altın ufağım" diye sevdiği 11 yaşındaki kızı Elif Ada, büyüyüp genç bir kız oldu.

İbrahim Tatlıses ’Altın ufağım’ dediği kızını paylaştı!

Annesi Ayşegül Yıldız ile birlikte yaşayan Elif Ada'yı babası Tatlıses, okulun ilk gününde yalnız bırakmadı.

İbrahim Tatlıses ’Altın ufağım’ dediği kızını paylaştı!

Okul sonrası kızını alan İbrahim Tatlıses, kızıyla yemekte paylaşımda bulundu.

İbrahim Tatlıses ’Altın ufağım’ dediği kızını paylaştı!

Babasına benzerliği ile dikkat çeken Elif Ada Tatlıses'e yorum yağdı.