10 Eylül 2024, Salı
İbrahim Tatlıses 'Altın ufağım' dediği kızını paylaştı! Elif Ada babasının kopyası...
İmparator İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada isminde bir evladı olmuştu. Ünlü çiftin minik kızları Elif Ada büyüdü. Tatlıses, okula başlayan kızıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Babasına düşkünlüğüyle bilinen Elif Ada'nın son hali ise Tatlıses'e benzetildi. İşte Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses'in kızları...
Giriş Tarihi: 10.09.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:35