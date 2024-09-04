Müge Anlı Mehmet Yörük olayında şoke eden gelişme! Mezarı açılacak...

ATV'nin büyük bir merakla beklenen ve sezona hızlı bir giriş yapan programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'in canlı yayınında çarpıcı bir cinayet itirafı gündeme geldi. Osmaniye'de evinde fenalaşarak hayatını kaybeden 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı.