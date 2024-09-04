04 Eylül 2024, Çarşamba
Müge Anlı Mehmet Yörük olayında şoke eden gelişme! Mezarı açılacak...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Programın ilk bölümünde, 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümüyle ilgili ilk itiraf geldi. Yörük'ün eşi Sebile, Mustafa'nın kendisini fotoğraflarıyla tehdit ettiğini ve eşini içirdiği çorba ile öldürdüğünü söyledi. Müge Anlı'nın 4 Eylül tarihli yayınında ise konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.İşte Mehmet Yörük olayı hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 12:32