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Müge Anlı Mehmet Yörük olayında şoke eden gelişme! Mezarı açılacak...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Programın ilk bölümünde, 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümüyle ilgili ilk itiraf geldi. Yörük'ün eşi Sebile, Mustafa'nın kendisini fotoğraflarıyla tehdit ettiğini ve eşini içirdiği çorba ile öldürdüğünü söyledi. Müge Anlı'nın 4 Eylül tarihli yayınında ise konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.İşte Mehmet Yörük olayı hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 12:32
Müge Anlı Mehmet Yörük olayında şoke eden gelişme!

ATV'nin büyük bir merakla beklenen ve sezona hızlı bir giriş yapan programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'in canlı yayınında çarpıcı bir cinayet itirafı gündeme geldi. Osmaniye'de evinde fenalaşarak hayatını kaybeden 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı.

Müge Anlı Mehmet Yörük olayında şoke eden gelişme!

Osmaniye'de yaşanan korkunç bir olayın detayları gün yüzüne çıktı. Mustafa Samagan, Sebile Yörük'ün çıplak fotoğraflarını çekti. Sözde üfürükçünün zaten evli olan Sebile Yörük'e "benimle evlen yoksa fotoğraflarını kardeşlerine gösteririm!" şeklinde şantaj yaptığı öne sürüldü. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sorularına cevap veren Sebile, iddiaları doğruladı.

Müge Anlı Mehmet Yörük olayında şoke eden gelişme!

Sebile Hanım, Müge Anlı'nın 3 Eylül tarihli yayınında cinayet itirafında bulundu.

Müge Anlı Mehmet Yörük olayında şoke eden gelişme!

Üfürükçünün kocası Mehmet Yörük'ü içirdiği su ile öldürdüğünü anlatan Sebile Yörük, canlı yayında gözyaşları içinde gerçeği anlattı. Canlı yayında Sebile Yörük ve Mustafa Samagan gözaltına alındı.

Müge Anlı Mehmet Yörük olayında şoke eden gelişme!

Programın 4 Eylül tarihli yayınında ise olaya ilişkin şoke eden gelişmeler yaşandı. Müge Anlı, Mustafa Bey'in ifadesinde Sebilye'yi tehdit ettiğini yalanladığını belirtti. Anlı, Mustafa Bey'in ifadesinde Sebile ile 6 yıldır aşk yaşadığını aktardığını da açıkladı.