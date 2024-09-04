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Bir Gece Masalı'nın Mahir'i ve Canfeza'sı kaç yaşında? Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun arasındaki yaş farkı...

atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı, daha ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. İzleyicilerin özellikle merak ettiği konu ise Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un arasındaki yaş farkı oldu. Bir Gece Masalı'nın Mahir'i ve Canfeza'sı bakın kaç yaşında...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 11:10
Bir Gece Masalı’nın Mahir’i ve Canfeza’sı kaç yaşında?

Atv ekranlarının yeni dizisi Bir Gece Masalı, 3 Eylül Salı akşamı izleyicilerle buluştu. Pamukkale'nin mistik atmosferinde başlayan ve İstanbul'daki Asaf Bey konağında devam eden dizinin, başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun yer alıyor.

Bir Gece Masalı’nın Mahir’i ve Canfeza’sı kaç yaşında?

İlk bölümüyle sosyal medyada da büyük yankı uyandıran dizinin başrol oyuncuları arasındaki yaş farkı merak konusu oldu.

Bir Gece Masalı’nın Mahir’i ve Canfeza’sı kaç yaşında?

Peki Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz kaç yaşında?

Bir Gece Masalı’nın Mahir’i ve Canfeza’sı kaç yaşında?

Coşkun, 15 Nisan 2005 doğumlu olup 19 yaşındayken, Burak Deniz ise 17 Şubat 1991 doğumlu ve 33 yaşında.

Bir Gece Masalı’nın Mahir’i ve Canfeza’sı kaç yaşında?

İkili aralarındaki 14 yaş farkıyla dikkat çekiyor.