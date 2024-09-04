04 Eylül 2024, Çarşamba
Bir Gece Masalı'nın Mahir'i ve Canfeza'sı kaç yaşında? Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun arasındaki yaş farkı...
atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı, daha ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. İzleyicilerin özellikle merak ettiği konu ise Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un arasındaki yaş farkı oldu. Bir Gece Masalı'nın Mahir'i ve Canfeza'sı bakın kaç yaşında...
Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 11:10