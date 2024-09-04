Bir Gece Masalı'nın Mahir'i ve Canfeza'sı kaç yaşında? Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun arasındaki yaş farkı...

Atv ekranlarının yeni dizisi Bir Gece Masalı, 3 Eylül Salı akşamı izleyicilerle buluştu. Pamukkale'nin mistik atmosferinde başlayan ve İstanbul'daki Asaf Bey konağında devam eden dizinin, başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun yer alıyor.