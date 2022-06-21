Seda Sayan ve Çağlar Ökten birlikte bıçak altına yattı! Son halleri olay oldu

Sık sık estetik operasyon geçiren Seda Sayan, bu kez eşi Çağlar Ökten ile birlikte bıçak altına yattı. Attıkları her adımla adlarından söz ettiren çift, son olarak soyadı kriziyle gündem olmuştu. Kendi soyadını kullanmak isteyen şarkıcı, eşiyle aralarında sorun olduğu iddialarını yalanladı. Magazin gündeminde Sayan'ın soyadı açıklamasının etkileri sürerken ünlü çift cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Birlikte estetik operasyonu geçiren ikilinin son halleri sosyal medyayı salladı.