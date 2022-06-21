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Seda Sayan ve Çağlar Ökten birlikte bıçak altına yattı! Son halleri olay oldu

Sık sık estetik operasyon geçiren Seda Sayan, bu kez eşi Çağlar Ökten ile birlikte bıçak altına yattı. Attıkları her adımla adlarından söz ettiren çift, son olarak soyadı kriziyle gündem olmuştu. Kendi soyadını kullanmak isteyen şarkıcı, eşiyle aralarında sorun olduğu iddialarını yalanladı. Magazin gündeminde Sayan'ın soyadı açıklamasının etkileri sürerken ünlü çift cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Birlikte estetik operasyonu geçiren ikilinin son halleri sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 21.06.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 10:58
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Seda Sayan ve Çağlar Ökten birlikte bıçak altına yattı! Son halleri olay oldu

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz ay kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten'le evlenerek yedinci kez dünyaevine girmişti.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten birlikte bıçak altına yattı! Son halleri olay oldu

Yaptırdığı estetik operasyonlarla ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen 59 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, yeniden ameliyat masasına yattı.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten birlikte bıçak altına yattı! Son halleri olay oldu

Bu kez Seda Sayan'a eşi Çağlar Ökten de eşlik etti.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten birlikte bıçak altına yattı! Son halleri olay oldu

Seda Sayan silikonlarını yeniletirken, Çağlar Ökten ise saç ektirdi. Seda Sayan, o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten birlikte bıçak altına yattı! Son halleri olay oldu

7'nci evliliğini Çağlar Ökten'le yapan Seda Sayan, önceki gün Ataköy'de bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sayan, "Hayatım çok iyi gidiyor, çok mutluyum. Baksanıza gözlerimin içi gülüyor. Eşim bu yaz Kaş'ta tatil yapmamızı istiyor, onun dediği olacak, baş başa tatil yapacağız" dedi.