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Müge Anlı evleniyor mu? Müge Anlı kiminle evleniyor?

Müge Anlı evleniyor mu, kiminle evleniyor? Milyonların sevgilisi Müge Anlı, bugünkü programda evlilik haberini duyurdu. ATV'nin uzun soluklu programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı'nın kiminle evleneceği araştırılmaya başlandı. Peki, Müge Anlı evleniyor mu, kiminle evleniyor? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 11:29
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Müge Anlı evleniyor mu? Müge Anlı kiminle evleniyor?

Müge Anlı evleniyor mu, kiminle evleniyor? Uzun yıllardır ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı, bugünkü canlı yayında bombayı patlattı. Gazeteci Müge Anlı, bugünkü programda evleneceğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardınan Müge Anlı'nın kiminle evleneceği merak edilmeye başlandı. Peki, Müge Anlı evleniyor mu, kiminle evleniyor? İşte detaylar...

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Müge Anlı evleniyor mu? Müge Anlı kiminle evleniyor?

MÜGE ANLI EVLENİYOR MU, KİMİNLE EVLENİYOR?

Gazeteci Müge Anlı, bugünkü programda evleneceğini söyledi. Yeni sezona evli gireceğini söyleyen Müge Anlı, hayatını Şinası Yüzbaşıoğlu ile birleştireceğini açıkladı.

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Müge Anlı evleniyor mu? Müge Anlı kiminle evleniyor?

MÜGE ANLI'NIN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Müge Anlı 20 Haziran Pazartesi tarihli canlı yayınında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini şu sözlerle duyurdu:

"Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!

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Müge Anlı evleniyor mu? Müge Anlı kiminle evleniyor?

Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde midafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

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Müge Anlı evleniyor mu? Müge Anlı kiminle evleniyor?

(Stüdyoda alışlar yükseliyor) Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim."