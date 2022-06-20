20 Haziran 2022, Pazartesi
Müge Anlı evleniyor mu? Müge Anlı kiminle evleniyor?
Müge Anlı evleniyor mu, kiminle evleniyor? Milyonların sevgilisi Müge Anlı, bugünkü programda evlilik haberini duyurdu. ATV'nin uzun soluklu programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı'nın kiminle evleneceği araştırılmaya başlandı. Peki, Müge Anlı evleniyor mu, kiminle evleniyor? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 20.06.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 11:29
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