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Müge Anlı evleniyor! Canlı yayında bombayı patlattı! İşte evleneceği kişi…

Yıllardır atv ekranlarında yayınlanan programıyla ekranda fırtınalar estiren Müge Anlı, bugünkü yayında bombayı patlattı. Usta gazeteci bugünkü canlı yayınında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Anlı'nın "Evlenmeye karar verdim" dediği anlarda stüdyoda alkış tufanı koptu.

Giriş Tarihi: 20.06.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 10:55
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Müge Anlı evleniyor! Canlı yayında bombayı patlattı! İşte evleneceği kişi…

ATV'nin çok izlenen programlarından Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, bugünkü yayınında izleyicilerine müjdeyi verdi.

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Müge Anlı evleniyor! Canlı yayında bombayı patlattı! İşte evleneceği kişi…

Büyük bir hayran kitlesi olan Anlı, evleneceğini söyledi. Yeni sezona evli gireceğini söyleyen Anlı, hayatını polis Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birleştirecek.

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Müge Anlı evleniyor! Canlı yayında bombayı patlattı! İşte evleneceği kişi…

"İLK SİZ DUYUN"

Yaz gelini olmaya hazırlanan başarılı sunucu, "İlk siz duyun istedim, evlenmeye karar verdim" diye konuştu.

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Müge Anlı evleniyor! Canlı yayında bombayı patlattı! İşte evleneceği kişi…

Açıklamasından sonra stüdyo, Anlı'yı ayakta alkışladı ve mutluluklar diledi.

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Müge Anlı evleniyor! Canlı yayında bombayı patlattı! İşte evleneceği kişi…

Anlı'nın müstakbel eşi Şinası Yüzbaşıoğlu'nun İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde üst düzey bir müdür olduğu öğrenildi.