20 Haziran 2022, Pazartesi
Müge Anlı evleniyor! Canlı yayında bombayı patlattı! İşte evleneceği kişi…
Yıllardır atv ekranlarında yayınlanan programıyla ekranda fırtınalar estiren Müge Anlı, bugünkü yayında bombayı patlattı. Usta gazeteci bugünkü canlı yayınında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Anlı'nın "Evlenmeye karar verdim" dediği anlarda stüdyoda alkış tufanı koptu.
Giriş Tarihi: 20.06.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 10:55
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9