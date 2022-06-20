Seda Sayan’ın yüzüne ne oldu? Son hali şoke etti

ADAM BENİM HAYATIMDA

Evliliğinde herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Sayan, "O yanlış anlaşıldı. Boşanacağımız ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Ben daha önce söylemiştim kendi soyadımı kullanacağım diye. Eğer eşimin soyadını alacak olursam, bir sürü evrakta değişikliğe gidilecek. Benim bu işlerle uğraşacak zamanım yok. Adam benim hayatımda. Ben kurban olurum onun soyadına." ifadelerini kullandı.