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Seda Sayan’ın yüzüne ne oldu? Son hali şoke etti

Geçtiğimiz nisan ayında şarkıcı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, mahkemenin yolunu tutmuştu. Evlilik soyadı olan 'Ökten'in resmi işlemlerde sorun olması nedeniyle nüfustan silinmesini istedi. Bu durumun eşiyle arasında kriz yarattığı iddiasına cevap veren Sayan, yüzündeki değişimle şoke etti.

Giriş Tarihi: 20.06.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 11:13
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Seda Sayan’ın yüzüne ne oldu? Son hali şoke etti

7'nci evliliğini Çağlar Ökten'le yapan Seda Sayan, önceki gün Ataköy'de bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sayan, "Hayatım çok iyi gidiyor, çok mutluyum. Baksanıza gözlerimin içi gülüyor. Eşim bu yaz Kaş'ta tatil yapmamızı istiyor, onun dediği olacak, baş başa tatil yapacağız" dedi.

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Seda Sayan’ın yüzüne ne oldu? Son hali şoke etti

Sayan, eşinin soyadını kullanmama kararının evliliğinde soruna yol açtığı haberleri hakkında da konuştu.

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Seda Sayan’ın yüzüne ne oldu? Son hali şoke etti

Seda Sayan, nisan ayında evlendiği Çağlar Ökten'in soyadı yerine kendi soyadını kullanmak istediğini söyledi.

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Seda Sayan’ın yüzüne ne oldu? Son hali şoke etti

ADAM BENİM HAYATIMDA

Evliliğinde herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Sayan, "O yanlış anlaşıldı. Boşanacağımız ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Ben daha önce söylemiştim kendi soyadımı kullanacağım diye. Eğer eşimin soyadını alacak olursam, bir sürü evrakta değişikliğe gidilecek. Benim bu işlerle uğraşacak zamanım yok. Adam benim hayatımda. Ben kurban olurum onun soyadına." ifadelerini kullandı.

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Seda Sayan’ın yüzüne ne oldu? Son hali şoke etti

Evlilik öncesi yüzüne pek çok estetik yaptıran Sayan'ın yüzünün son hali ise görenleri şoke etti.