20 Haziran 2022, Pazartesi
Seda Sayan’ın yüzüne ne oldu? Son hali şoke etti
Geçtiğimiz nisan ayında şarkıcı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, mahkemenin yolunu tutmuştu. Evlilik soyadı olan 'Ökten'in resmi işlemlerde sorun olması nedeniyle nüfustan silinmesini istedi. Bu durumun eşiyle arasında kriz yarattığı iddiasına cevap veren Sayan, yüzündeki değişimle şoke etti.
Giriş Tarihi: 20.06.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 11:13
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