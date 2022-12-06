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Haberler Galeri Kısmetse Olur ile tanınan Melis Buse Betkayan'ın başörtülü kadına hakareti cezasız kalmadı

Kısmetse Olur ile tanınan Melis Buse Betkayan'ın başörtülü kadına hakareti cezasız kalmadı

Kısmetse Olur programıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan ve annesi alışveriş merkezinde başörtülü bir kadına alçak sözlerle saldırmış, olay mahkemeye taşınmıştı. 'Varoş, cahil, yobaz' gibi hakaretlerle başörtüsü düşmanlığını dışa vuran Betkayan'ın hakaretleri cezasız kalmadı.

Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 09:11
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Kısmetse Olur ile tanınan Melis Buse Betkayan’ın başörtülü kadına hakareti cezasız kalmadı

Kısmetse Olur programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan'ın 5 Mart'ta annesiyle Sarıyer'deki alışveriş merkezinde olduğu bir sırada alışveriş yapan başörtülü bir kadına yanında eşi ve bebeği varken hakaretler yağdırdığı ortaya çıkmıştı.

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Kısmetse Olur ile tanınan Melis Buse Betkayan’ın başörtülü kadına hakareti cezasız kalmadı

Melis Buse Betkayan, yürüyen merdivenlerde duran Ece Vardarlı'ya, "varoş, cahil yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil" diyerek hakaret etti.

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Kısmetse Olur ile tanınan Melis Buse Betkayan’ın başörtülü kadına hakareti cezasız kalmadı

'BURASI ARABİSTAN DEĞİL, YOBAZLAR'

İddiaya göre ünlü fenomen, Ece Vardarlı'ya hitaben "varoş, cahil yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil" şeklinde hakaret etmeye başladı.

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Kısmetse Olur ile tanınan Melis Buse Betkayan’ın başörtülü kadına hakareti cezasız kalmadı

Eşine hakaret edildiği sırada Ece'nin eşi Mustafa Vardarlı, yaşananları video kaydı almak için telefonunu çıkarttı.

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Kısmetse Olur ile tanınan Melis Buse Betkayan’ın başörtülü kadına hakareti cezasız kalmadı

Bu sırada ise Melis Buse Betkayan'ın annesi Sevda Turan, Mustafa Vardarlı'ya hitaben "telefonunu gö..ne sok, yobazlar sizi" şeklinde hakaret içerikli sözler savurdu. Vardarlı çifti, polisi arayarak yardım istedi.