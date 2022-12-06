06 Aralık 2022, Salı
Kısmetse Olur ile tanınan Melis Buse Betkayan'ın başörtülü kadına hakareti cezasız kalmadı
Kısmetse Olur programıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan ve annesi alışveriş merkezinde başörtülü bir kadına alçak sözlerle saldırmış, olay mahkemeye taşınmıştı. 'Varoş, cahil, yobaz' gibi hakaretlerle başörtüsü düşmanlığını dışa vuran Betkayan'ın hakaretleri cezasız kalmadı.
Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 09:11
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