Kısmetse Olur ile tanınan Melis Buse Betkayan’ın başörtülü kadına hakareti cezasız kalmadı

Kısmetse Olur programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan'ın 5 Mart'ta annesiyle Sarıyer'deki alışveriş merkezinde olduğu bir sırada alışveriş yapan başörtülü bir kadına yanında eşi ve bebeği varken hakaretler yağdırdığı ortaya çıkmıştı.