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Müge Anlı ekranda fırtınalar estirdi! İzleyicileri ekran başına kilitledi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve faili meçhul cinayetleri aydınlatıp kayıpları bulan Müge Anlı, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümüne dair korkunç detayların ortaya çıktığı bölüm, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde 100 program arasında rakiplerini ve birçok prime time (PT) programlarını geride bıraktı.

Giriş Tarihi: 11.09.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 11:39
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Müge Anlı ekranda fırtınalar estirdi! İzleyicileri ekran başına kilitledi

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, en yüksek izlenme payı alan yapım olmanın yanı sıra, Tüm Kişiler'de ve 20+ABC1 kategorilerinde ikinci sıraya yerleşti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı ekranda fırtınalar estirdi! İzleyicileri ekran başına kilitledi

Müge Anlı ile Tatlı Sert Tüm Kişiler kategorisinde %4,96 izlenme oranı ve %31,09 izlenme payı alarak ikinci, AB Sosyal Statü'de %3,65 izlenme oranı ve %25,50 izlenme payı'yla dördüncü, 20+ABC1 kategorisinde ise %4,73 izlenme oranı %32,34 izlenme pay'ıyla ikinci olarak yine fırtınalar estirdi.

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Müge Anlı ekranda fırtınalar estirdi! İzleyicileri ekran başına kilitledi

Dün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, altı aydır ailesi tarafından arana Sinem Esma'nın ağrı da bulunması ve Haziran ayında şüpheli bir şekilde evinde ölü bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili sır perdesi ekrana taşındı.