Müge Anlı ekranda fırtınalar estirdi! İzleyicileri ekran başına kilitledi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve faili meçhul cinayetleri aydınlatıp kayıpları bulan Müge Anlı, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümüne dair korkunç detayların ortaya çıktığı bölüm, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde 100 program arasında rakiplerini ve birçok prime time (PT) programlarını geride bıraktı.