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MasterChef yarışmacısı Emir Elidemir'in babası ünlü futbolcu çıktı!

Masterchef 2020'nin en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Emir Elidemir, daha ilk elemelerden yarışmanın favori isimlerinden biri haline gelmişti. Masterchef'te başarılı bir grafik çizen Elidemir, son bölümde babasıyla ilgili yaptığı açıklama ile gündeme oturdu. Babasının eski bir futbolcu olduğunu söyleyen Emir Elidemir'in açıklamalarının ardından takipçileri Elidemir'in babasının kim olduğu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte MasterChef Emir Elidemir'in babası Hasan Elidemir...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 12:08
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MasterChef yarışmacısı Emir Elidemir'in babası ünlü futbolcu çıktı!

Masterchef'te başarılı bir grafik çizen ve yarışmaya katıldığı ilk günden itibaren favoriler arasında gösterilen Emir Elidemir, yarışmanın son bölümünde babasının ünlü bir futbolcu olduğunu söyledi. Emir Elidemir'in açıklamalarının ardından MasterChef takipçileri Emir Elidemir'in babası kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı.

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MasterChef yarışmacısı Emir Elidemir'in babası ünlü futbolcu çıktı!

İşte MasterChef Emir Elidemir'in babası Hasan Elidemir…

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MasterChef yarışmacısı Emir Elidemir'in babası ünlü futbolcu çıktı!

HASAN ELİDEMİR KİMDİR?

İzmirspor'un eski futbolcularından, spor yazarı ve diş hekimi Hasan Elidemir, 60 yaşında hayatını kaybetti.

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MasterChef yarışmacısı Emir Elidemir'in babası ünlü futbolcu çıktı!

Alkol sorunu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Elidemir'in Balıkesir'de bir otel odasında baygın halde bulunduğu ve özel bir hastanede yoğun bakıma alındıktan sonra buradaki tüm müdahalelere rağmen kalbinin durduğu öğrenildi.

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MasterChef yarışmacısı Emir Elidemir'in babası ünlü futbolcu çıktı!

İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 1959 yılında doğan ve 1970'te İzmirspor altyapısında futbola başlayarak genç yaşta milli olan Elidemir, 14 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Antalyaspor'da da oynadı. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu.