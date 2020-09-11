MasterChef yarışmacısı Emir Elidemir'in babası ünlü futbolcu çıktı!

Masterchef 2020'nin en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Emir Elidemir, daha ilk elemelerden yarışmanın favori isimlerinden biri haline gelmişti. Masterchef'te başarılı bir grafik çizen Elidemir, son bölümde babasıyla ilgili yaptığı açıklama ile gündeme oturdu. Babasının eski bir futbolcu olduğunu söyleyen Emir Elidemir'in açıklamalarının ardından takipçileri Elidemir'in babasının kim olduğu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte MasterChef Emir Elidemir'in babası Hasan Elidemir...