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Maria ile Mustafa’da ortalık karışıyor! Maria ülkesine dönmeye karar veriyor

Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa, ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in paylaştığı Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Mustafa, bir yandan ailesiyle uğraşırken diğer yandan Maria'ya evliliğiyle ilgili bütün gerçekleri açıklamaya çalışsa da Maria'nın ona olan öfkesi de, kırgınlığı da dinmez ve Kapadokya'yı terk etmeye karar verir.

Giriş Tarihi: 11.09.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 10:34
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Maria ile Mustafa’da ortalık karışıyor! Maria ülkesine dönmeye karar veriyor

Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın ikinci bölümünde, Mustafa'nın Gonca ile evli olduğunu öğrenen Maria, alnından vurulmuşa döner.

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Maria ile Mustafa’da ortalık karışıyor! Maria ülkesine dönmeye karar veriyor

Diğer yandan babası tarafından İstanbul'a gönderilen Nadire de Nihat'la yarım kalan hesaplaşmasını tamamlamak için Kapadokya'ya gizlice geri döner.

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Maria ile Mustafa’da ortalık karışıyor! Maria ülkesine dönmeye karar veriyor

Mustafa, bir yandan ailesiyle uğraşırken diğer yandan Maria'ya evliliğiyle ilgili bütün gerçekleri açıklamaya çalışsa da Maria'nın ona olan öfkesi de, kırgınlığı da dinmez ve Kapadokya'yı terk etmeye karar verir.

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Maria ile Mustafa’da ortalık karışıyor! Maria ülkesine dönmeye karar veriyor

Bu düşündüğü o kadar kolay olmayacaktır!

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Maria ile Mustafa’da ortalık karışıyor! Maria ülkesine dönmeye karar veriyor

2. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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