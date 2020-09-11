Maria ile Mustafa’da ortalık karışıyor! Maria ülkesine dönmeye karar veriyor

Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa, ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in paylaştığı Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Mustafa, bir yandan ailesiyle uğraşırken diğer yandan Maria'ya evliliğiyle ilgili bütün gerçekleri açıklamaya çalışsa da Maria'nın ona olan öfkesi de, kırgınlığı da dinmez ve Kapadokya'yı terk etmeye karar verir.