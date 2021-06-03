03 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı sosyal medyayı salladı! "Kleopatra bile Mısır’ı bu kadar sömürmedi!"

Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı sosyal medyayı salladı! "Kleopatra bile Mısır’ı bu kadar sömürmedi!"

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Sevgilisine yolcu uçağı kapatan, Miami'den ev alan, otomobilini pırlanta taşlarla donatan Alsaloussi ile Subaşı'nın ilişkisini en iyi özetleyen ise Twitter'daki bir kullanıcı oldu: "Kleopatra bile Mısır'ı bu kadar sömürmedi." Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan bugünkü yazısında Şeyma Subaşı'yı kaleme aldı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 03.06.2021 10:02
  • 1
  • 35
Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı sosyal medyayı salladı! Kleopatra bile Mısır’ı bu kadar sömürmedi!

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi gün geçmiyor ki Şeyma Subaşı'na bir jest daha yapmasın...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 35
Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı sosyal medyayı salladı! Kleopatra bile Mısır’ı bu kadar sömürmedi!

Subaşı da tabii, bir süredir 'Sevgilisi yolcu uçağı kapattı, Miami'den ev aldı, jet aldı, arabasını taşlarla donattı, restoran kapattı, plaj boşalttı' gibi birçok başlıkla gündemde yer alıyor.

  • 3
  • 35
Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı sosyal medyayı salladı! Kleopatra bile Mısır’ı bu kadar sömürmedi!

Tabii biz bunları Mohammed Alsaloussi'den öğrenmiyoruz, yani adam şov yapıp bunu duyurmuyor, sağ olsun Şeyma bize tüm gelişmeleri adım adım bildiriyor.

  • 4
  • 35
Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı sosyal medyayı salladı! Kleopatra bile Mısır’ı bu kadar sömürmedi!

Durum böyle olunca da sosyal medyadaki esprili içerik üreticileri, yorumlarıyla ufuk açmaya devam ediyor.

  • 5
  • 35
Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı sosyal medyayı salladı! Kleopatra bile Mısır’ı bu kadar sömürmedi!

Geçenlerde bir kullanıcı yaptığı şu yorumla gerçekten cuk diye Şeyma Subaşı'yı özetledi: 'Kleopatra bile Mısır'ı bu kadar sömürmedi.'