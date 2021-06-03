Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı sosyal medyayı salladı! "Kleopatra bile Mısır’ı bu kadar sömürmedi!"

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Sevgilisine yolcu uçağı kapatan, Miami'den ev alan, otomobilini pırlanta taşlarla donatan Alsaloussi ile Subaşı'nın ilişkisini en iyi özetleyen ise Twitter'daki bir kullanıcı oldu: "Kleopatra bile Mısır'ı bu kadar sömürmedi." Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan bugünkü yazısında Şeyma Subaşı'yı kaleme aldı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 03.06.2021 10:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL