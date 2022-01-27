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Sinan Akçıl’dan ayrılık açıklaması! Dövmesini sildirdi mi?

Geçtiğimiz yıl ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı arasında ikinci kriz çıktığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz akşam Bebek'te görüntülenen Akçıl'dan ayrılık açıklaması geldi. Şarkıcı, "Boşanma nedeni çocuk mu?" ve "Burcu Hanım'ın baş harfi olan dövmenizi sildirdiniz mi?" sorularını cevapladı.

Giriş Tarihi: 27.01.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 13:33
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Sinan Akçıl’dan ayrılık açıklaması! Dövmesini sildirdi mi?

"Bendeki yeri tartışılmaz" dediği Burcu Kıratlı ile ilk evliliklerinde olduğu gibi yine bir yıl dolmadan boşanmanın eşiğine gelen Sinan Akçıl, geçtiğimiz akşam Bebek'te dövmeciden çıkarken görüntülendi.

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Sinan Akçıl’dan ayrılık açıklaması! Dövmesini sildirdi mi?

KUŞ DÖVMESİ YAPTIRDI

Basın mensuplarına yeni yaptırdığı dövmeyi gösteren şarkıcı, "Merve Özbey ve Mustafa Ceceli ile yaptığımız 'Durum Çok Acil' şarkımız üç günde üç milyon izlendi. Şarkımız uçuyor bu yüzden kuş dövmesi yaptırdım" dedi.

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Sinan Akçıl’dan ayrılık açıklaması! Dövmesini sildirdi mi?

Muhabirlerin "Burcu Hanım'ın baş harfi olan dövmenizi sildirmeye geldiniz sandık" açıklamasına, "Yok o duruyor" karşılığını veren Akçıl, elindeki 'B' harfli dövmeyi gösterdi.

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Sinan Akçıl’dan ayrılık açıklaması! Dövmesini sildirdi mi?

"AŞKTA BİRAZ KAYIP VAR"

Yeni şarkısına gelen yorumlardan bahseden müzisyen, "Aşkta biraz kayıp var ama işimiz iyi gidiyor" dedi. Burcu Kıratlı ile boşanma haberleri için de açıklama yapan Akçıl, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum." dedi. Muhabirlerin "Boşanma nedeni çocuk mu?" sorusuna "Ben çocuk çok istiyorum biliyorsunuz, baba olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Sinan Akçıl’dan ayrılık açıklaması! Dövmesini sildirdi mi?

"OZAN'I ÜZMEYELİM"

Son dönemde Gülşen'e gelen kıyafet eleştirilerine değinen Sinan Akçıl, "O konulara ben pek girmiyorum, Gülşen'in kıyafetlerinden çok inanılmaz besteci ve yorumcu ruhundan konuşalım. Kıyafeti isterse giyer o önemli değil" şeklinde konuştu.