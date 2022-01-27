Sinan Akçıl’dan ayrılık açıklaması! Dövmesini sildirdi mi?

"AŞKTA BİRAZ KAYIP VAR"

Yeni şarkısına gelen yorumlardan bahseden müzisyen, "Aşkta biraz kayıp var ama işimiz iyi gidiyor" dedi. Burcu Kıratlı ile boşanma haberleri için de açıklama yapan Akçıl, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum." dedi. Muhabirlerin "Boşanma nedeni çocuk mu?" sorusuna "Ben çocuk çok istiyorum biliyorsunuz, baba olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.