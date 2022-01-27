27 Ocak 2022, Perşembe
Sinan Akçıl’dan ayrılık açıklaması! Dövmesini sildirdi mi?
Geçtiğimiz yıl ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı arasında ikinci kriz çıktığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz akşam Bebek'te görüntülenen Akçıl'dan ayrılık açıklaması geldi. Şarkıcı, "Boşanma nedeni çocuk mu?" ve "Burcu Hanım'ın baş harfi olan dövmenizi sildirdiniz mi?" sorularını cevapladı.
Giriş Tarihi: 27.01.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 13:33
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13