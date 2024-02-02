Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Kayıp Hasan Hüseyin Çelik hakkında flaş gelişme! Araç ticareti yapıp...

Müge Anlı programında aranan Hasan Hüseyin Çelik'ten uzun süredir haber alınamıyor. Ankara'da evli ve iki çocuk babası olan Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte kayboldu. Hasan Çelik'in kayboluşu, evden aracıyla çıkıp bir daha geri dönmemesi şüpheleri beraberinde getirdi. Bugünkü canlı yayında ise Müge Anlı, Çelik'in aracında görülen 2 kişiyi bulduklarını söyledi. İşte olayla ilgili detaylar...