Aldatmak'ın Kahraman'ı Berkay Ateş'in gerçek aşkına bakın! Filenin Sultanları'nın yıldızıyla meğer...

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak"ta Kahraman karakterine hayat veren Berkay Ateş'in özel hayatı merak konusu oluyor. İzleyicilerin gönlünde taht kuran yakışıklı oyuncunun sevgilisinin kim olduğu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Berkay Ateş'in biricik aşkı meğer Filenin Sultanları'nın yıldızıymış! İşte Ateş'in güzeller güzeli sevgilisi...