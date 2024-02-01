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Aldatmak'ın Kahraman'ı Berkay Ateş'in gerçek aşkına bakın! Filenin Sultanları'nın yıldızıyla meğer...

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak"ta Kahraman karakterine hayat veren Berkay Ateş'in özel hayatı merak konusu oluyor. İzleyicilerin gönlünde taht kuran yakışıklı oyuncunun sevgilisinin kim olduğu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Berkay Ateş'in biricik aşkı meğer Filenin Sultanları'nın yıldızıymış! İşte Ateş'in güzeller güzeli sevgilisi...

Giriş Tarihi: 01.02.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 10:14
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Aldatmak’ın Kahraman’ı Berkay Ateş’in gerçek aşkına bakın! Filenin Sultanları’nın yıldızıyla meğer...

Aldatmak" dizisinin başarılı oyuncusu Berkay Ateş'in sevgilisini görenler şaşkına döndü. Bakın yakışıklı oyuncunun biricik sevgilisi kimmiş...

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Aldatmak’ın Kahraman’ı Berkay Ateş’in gerçek aşkına bakın! Filenin Sultanları’nın yıldızıyla meğer...

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi "Aldatmak," oyuncularıyla da gündem oluyor. Dizide Kahraman karakterine hayat veren Berkay Ateş'in özel hayatındaki aşk, hayranlarını şaşırtıyor. Ünlü oyuncunun Filenin Sultanları'nın güzel oyuncusuyla birliktelik yaşadığı ortaya çıkınca, sosyal medya gündemi sallandı.

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Aldatmak’ın Kahraman’ı Berkay Ateş’in gerçek aşkına bakın! Filenin Sultanları’nın yıldızıyla meğer...

İşte Berkay Ateş ve diğer oyuncuların eşleri ve sevgilileri..

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Aldatmak’ın Kahraman’ı Berkay Ateş’in gerçek aşkına bakın! Filenin Sultanları’nın yıldızıyla meğer...

DERYA ULUĞ VE SEVGİLİSİ ASİL GÖK

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Aldatmak’ın Kahraman’ı Berkay Ateş’in gerçek aşkına bakın! Filenin Sultanları’nın yıldızıyla meğer...

EZGİ ŞENLER VE SEVGİLİSİ BURAY